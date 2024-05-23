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От черепах до Шардоне: необычные праздники 23 мая

Какие праздники отмечают в Украине и мире 23 мая

сегодня, 10:25
Автор:
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Черновалова Кристина
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23 мая отмечается ряд значимых международных и национальных праздников, отражающих культурное разнообразие и историческое наследие различных стран. 

От черепах до Шардоне: необычные праздники 23 мая

Какие праздники отмечают в Украине и мире 23 мая

В этот день мир отмечает Всемирный день черепахи, призванный обратить внимание на необходимость защиты и сохранения этих древних рептилий. Также в эту дату празднуется Международный день белого вина "Шардоне", в честь одного из самых популярных сортов винограда. Не менее важны и другие тематические события, такие как Всемирный день болезни Крона и язвенного колита, а также Международный день спортивной борьбы, которые призваны повысить осведомленность о данных заболеваниях и важности физической активности.

В Украине 23 мая также является днем значимых национальных праздников. В этот день страна отмечает День героев, посвященный увековечиванию памяти о тех, кто отдал свою жизнь за независимость и свободу Украины. Еще одним значительным событием является День морской пехоты, который отдает дань уважения мужеству и профессионализму морских пехотинцев.

На религиозном уровне, христиане, следующие новому календарю ПЦУ, 23 мая почитают память ряда святых, включая преподобного Михаила Синадского и преподобную Ефросинию Полоцкую. Эти даты укрепляют духовные связи и передают традиционные ценности через поколения.

Согласно народным традициям, в этот день принято уделять внимание природе: сбор целебных трав считается особенно благоприятным. Однако существуют и определенные запреты, например, пахота земли в этот день может привести к потере урожая, а пересаживание комнатных растений и покупки могут негативно сказаться на благосостоянии в течение всего следующего года.

Этот день является свидетельством богатства культурных и духовных традиций, которые отражают уникальное разнообразие исторического и культурного наследия мирового сообщества и Украины.



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