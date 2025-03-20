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Осторожно: эти 3 стрижки могут добавить вам лет

Некоторые стрижки добавляют женщинам несколько лишних лет.

сегодня, 15:07
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Амбарцумян Анна

После 45 лет каждая женщина стремится выглядеть моложе и свежее. Однако некоторые стрижки могут иметь обратный эффект, подчеркивая возрастные изменения и прибавляя годы. Рассмотрим три прически, которых следует избегать после этого возраста.

Осторожно: эти 3 стрижки могут добавить вам лет

Фото: freepik

1. Сесон

Сесон – это стрижка с абсолютной симметрией и ровным срезом челки. Хотя когда-то она была популярна, сегодня она считается морально устаревшей. Основные недостатки этой прически:

  • Подчеркивание возрастных изменений: Равный срез челки и симметрия могут выделять малейшие изменения овала лица, особенно если волосы темного цвета.

  • Тяжелый взгляд: Массивная челка, нависающая над бровями, может делать взгляд тяжелым и подчеркивать морщинки вокруг глаз.

  • Округление лица: Сесон может зрительно округлять лицо, что не всегда желательно.

Осторожно: эти 3 стрижки могут добавить вам лет - фото 2

2. Маллет

Маллет – это стрижка с короткими боками и длинным верхом, создающая контраст между верхней и нижней частями головы. Хотя она может выглядеть стильно на молодых девушках, для женщин после 45 лет она имеет несколько недостатков:

  • Чрезмерный объем на макушке: Дополнительный объем на верхней части головы может подчеркивать возрастные изменения и расширять лицо.

  • Подчеркивание несовершенств: Массивная верхняя часть волос может выделять недостатки кожи и овала лица.

  • Ностальгия по прошлому: Маллет ассоциируется с 80-ми годами, что может прибавлять возраст.

Осторожно: эти 3 стрижки могут добавить вам лет - фото 3

3. Прямое каре с кончиками внутрь

Каре с прямым срезом и кончиками, уложенными внутрь, может выглядеть элегантно, но для женщин после 45 лет эта прическа имеет свои минусы.

  • Подчеркивание возрастных изменений: Четкие линии каре могут выделять неровности контура лица, морщинки или другие недостатки.

  • Округление лица: Кончики, уложенные внутрь, могут дополнительно акцентировать внимание на впалых щеках или других проблемных зонах.

Осторожно: эти 3 стрижки могут добавить вам лет - фото 4

Чтобы омолодить образ, рекомендуется выбирать стрижки с объемом на верхушке и мягкими линиями. К примеру, градуированное каре или многослойные прически с асимметричными элементами могут добавить свежести и скрыть возрастные изменения. Также стоит обратить внимание на укладки, которые придают объем в прикорневой зоне и мягче обрамляют лицо.



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