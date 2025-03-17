Остались дрова: как их правильно сохранить, чтобы в следующем году не топить гнилью

Хотя отопительный сезон подходит к концу, у многих хозяев остаются значительные запасы дров, подготовленных для зимних холодов. Однако часто их оказывается больше, чем нужно, и возникает вопрос: что делать с остатками.

Дрова на зиму

На самом деле люди, использующие дрова для отопления, знают, что точно рассчитать необходимое количество топлива сложно, поэтому его заготавливают с запасом. Однако длительное хранение имеет свои нюансы.

В частности, оптимальным сроком сушки дров считается срок от 250 дней до двух лет. За это время древесина теряет влагу, меняет цвет, становится жесткой и издает характерный "полый" звук при ударе. Однако хранить дрова больше пяти лет не рекомендуется, поскольку в них могут завестись вредители, в частности шоссе. Чтобы избежать потерь, следует придерживаться принципа очередности: сначала использовать более старые запасы, а затем новые.

Если в хозяйстве остались запасы дров, то их нужно правильно сохранить до следующего отопительного сезона. Эксперты советуют расклеивать дрова перед хранением. Оптимальная длина – до 30 см, а диаметр – 10-15 см.

Также очень важно выбрать правильное место для хранения. Оно должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Считается, что лучшее место для хранения – с южной (подветренной) стороны дома. Впрочем, следует помнить, что между дровами и стеной дома должен быть промежуток 5-10 см для циркуляции воздуха.

При этом дрова нужно защитить от влаги и разместить их, например под навесом или подготовить специальное накрытие. Впрочем, ни в коем случае не рекомендуется накрывать дрова полиэтиленом, ведь под пленкой образуется конденсат, что может вызвать развитие грибков и плесени.

Еще один важный нюанс – использование поддонов, чтобы не размещать дрова прямо на земле, так они наберут влаги.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о штрафах за дрова.



