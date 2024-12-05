Никогда не дарите эти подарки на Николая: назовете беду и бедность

Праздник святого Николая – это время тепла, искренности и подарков, приносящих радость не только детям, но и взрослым. Однако по народным верованиям некоторые вещи дарить нельзя, ведь они могут навлечь несчастья или ссоры. Украинские традиции богаты приметами, предупреждающими об опасностях неправильного выбора. "Комментарии" рассказывают о пяти категориях подарков, которые лучше избегать.

Подарки. Фото: freepik

Острые предметы: ножи, ножницы и иглы

В народных верованиях считается, что острые предметы "разрезают" отношения между людьми. Если подарить нож или ножницы, можно навлечь ссоры, недоразумения или полный разрыв отношений. Такой подарок может символизировать агрессию или недоверие. Если вы все же хотите подарить подобную вещь (например, набор кухонных ножей), обязательно возьмите символическую "монетку" в качестве оплаты – это якобы "нейтрализует" отрицательный эффект.

Зеркало

Зеркала всегда считались магическими предметами, "сохраняющими" энергию человека. По приметам, подаренное зеркало может привлечь болезни, неудачи или даже "унести" у обладателя его счастья. Особенно опасно дарить зеркала молодым парам или детям – это может нарушить гармонию в семье.

Часы

Часы — популярные, но в то же время очень противоречивые подарки. Во многих культурах считается, что часы отсчитывают время до разлуки или смерти. В украинских традициях он также символизирует завершение определенного этапа жизни. Если вы все же решили подарить часы, попросите за них символическую плату, как и в случае с ножами.

Платки или полотенца

Эти вещи обычно ассоциируются со слезами, прощанием и трауром. Дарить платок или полотенце считается плохой приметой, ведь это может навлечь уныние или потери. В народе говорят, что такой подарок приглашает в дом слезы. Если вы хотите подарить текстиль, лучше выберите скатерть или декоративный набор салфеток.

Деньги

Хотя деньги – это всегда приятный подарок, на святого Николая их дарить не рекомендуется. По приметам, подаренные деньги могут принести бедность как дарующему, так и получающему. Считается, что деньги на этот праздник "смывают" благополучие, вместо того чтобы его приумножать. Если хотите сделать полезный подарок, лучше выберите что-нибудь практичное, но не финансы.



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