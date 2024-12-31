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Новогодние игры для компании: подготовь вечеринку без хлопот

Новогодняя вечеринка с друзьями – это отличный способ отпраздновать год и создать незабываемые воспоминания.

сегодня, 18:02
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Автор:
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Черновалова Кристина

Новогодняя вечеринка с друзьями – прекрасная возможность создать незабываемую атмосферу и сблизиться с близкими. Игры станут одним из лучших способов разнообразить вечер. В этой статье приведены несколько простых идей для организации игр, которые подойдут для компаний разного размера.

Новогодние игры для компании: подготовь вечеринку без хлопот

Как организовать новогодние игры для друзей

1. "Тайный Санта с сюрпризами"

Эта игра идеально подойдет для крупных и малых компаний. Для подготовки необходимо:

  • Шляпа или коробка для жеребьевки;

  • Лист бумаги с именами гостей.

Правила: каждый участник извлекает имя, кому готовит подарок. На вечеринке подарки вручаются с загадочными подсказками или шутками, помогающими угадать, кто именно подготовил сюрприз.

2. "Новогодняя викторина"

Эта игра поможет проверить знания гостей о Новом году. Подготовьте вопросы, касающиеся традиций празднования в разных странах, истории праздников или фильмов.
Пример вопроса:

  • В какой стране впервые украсили елку?

  • Как именуется праздничный напиток на базе яиц и молока?

Победитель получает символический приз.

3. "Передай подарок"

Для игры понадобится:

  • Упакованный подарок;

  • Любимая новогодняя музыка.

Правила: гости передают подарок по кругу, пока играет музыка. Когда мелодия внезапно останавливается, подарок остается у того, кто его держит.

4. "Игра на угадывание – Что у меня на лбу?"

Для игры понадобится:

  • Наклейки или карточки со словами (имена известных персонажей, животные, фильмы и т.п.).

Каждый участник приклеивает карту на лоб, несмотря на надпись. Задача – угадать, что написано, задавая другим вопросы, на которые можно ответить только "да" или "нет".

5. "Новогодний квест"

Эта игра требует немного больше подготовки, но станет кульминацией вечера. Требуется:

  • Предварительно подготовить подсказки;

  • Разместить их в разных местах помещения.

Цель квеста – найти "главный приз" (например, бутылку шампанского или сладкий подарок).

6. "Пантомима: Новогодняя версия"

Для игры понадобятся карточки с фразами или словами, касающимися Нового года (например, Дед Мороз, салат оливье, снежинка).
Участники по очереди вытаскивают карточку и жестами пытаются объяснить слово команде.

Организация игр сделает новогоднюю вечеринку яркой и незабываемой. Выберите соответствующие интересам вашей компании и наслаждайтесь праздником в кругу друзей.



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