Новогодние игры для компании: подготовь вечеринку без хлопот

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Черновалова Кристина
Новогодняя вечеринка с друзьями – прекрасная возможность создать незабываемую атмосферу и сблизиться с близкими. Игры станут одним из лучших способов разнообразить вечер. В этой статье приведены несколько простых идей для организации игр, которые подойдут для компаний разного размера.
Как организовать новогодние игры для друзей
Эта игра идеально подойдет для крупных и малых компаний. Для подготовки необходимо:
Шляпа или коробка для жеребьевки;
Лист бумаги с именами гостей.
Правила: каждый участник извлекает имя, кому готовит подарок. На вечеринке подарки вручаются с загадочными подсказками или шутками, помогающими угадать, кто именно подготовил сюрприз.
Эта игра поможет проверить знания гостей о Новом году. Подготовьте вопросы, касающиеся традиций празднования в разных странах, истории праздников или фильмов.
Пример вопроса:
В какой стране впервые украсили елку?
Как именуется праздничный напиток на базе яиц и молока?
Победитель получает символический приз.
Для игры понадобится:
Упакованный подарок;
Любимая новогодняя музыка.
Правила: гости передают подарок по кругу, пока играет музыка. Когда мелодия внезапно останавливается, подарок остается у того, кто его держит.
Для игры понадобится:
Наклейки или карточки со словами (имена известных персонажей, животные, фильмы и т.п.).
Каждый участник приклеивает карту на лоб, несмотря на надпись. Задача – угадать, что написано, задавая другим вопросы, на которые можно ответить только "да" или "нет".
Эта игра требует немного больше подготовки, но станет кульминацией вечера. Требуется:
Предварительно подготовить подсказки;
Разместить их в разных местах помещения.
Цель квеста – найти "главный приз" (например, бутылку шампанского или сладкий подарок).
Для игры понадобятся карточки с фразами или словами, касающимися Нового года (например, Дед Мороз, салат оливье, снежинка).
Участники по очереди вытаскивают карточку и жестами пытаются объяснить слово команде.
Организация игр сделает новогоднюю вечеринку яркой и незабываемой. Выберите соответствующие интересам вашей компании и наслаждайтесь праздником в кругу друзей.
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