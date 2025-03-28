Никогда не красьте стены в этот цвет: эксперт объяснила важную ошибку, которой следует избегать

Серый цвет давно стал трендом в дизайне интерьеров. Его часто выбирают для стен из-за нейтральности и универсальности. Однако эксперт по недвижимости Кирсти Алсопп предостерегает от использования этого цвета. Серый цвет может оказаться не столь удачным выбором, как кажется на первый взгляд.

Цвет для покраски стен. Фото из открытых источников

Кирсти Алсопп объясняет, что серые стены часто поглощают естественный свет, делая комнату более темной. Это особенно ощутимо в помещениях с плохим освещением или небольшими окнами. В таких случаях приходится использовать больше искусственного света, что не только создает менее уютную атмосферу, но приводит к росту счетов за электроэнергию.

"Серость в помещении поглощает свет, в северном полушарии, нам нужно максимально увеличить количество света в наших домах, а не убирать его", — подчеркнула Алсопп.

Чтобы избежать этой ошибки, эксперт советует выбирать светлые оттенки, которые отражают свет и визуально увеличивают пространство. Бежевые, кремовые и пастельные тона не только сделают интерьер более комфортным, но помогут экономить на освещении.

Алсопп отмечает, что серый может быть уместен в мебели, декоре или акцентных элементах. Но если его использовать в качестве основного цвета для стен, стоит убедиться, что помещение имеет достаточно естественного света.

Перед тем как окрашивать стены в серый, эксперты советуют протестировать образцы краски на разных участках комнаты и оценить, как меняется цвет в течение дня. Это поможет избежать неожиданного эффекта затемнения пространства.

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