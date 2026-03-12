logo

Никогда не делайте этого во время стирки одежды: эксперты предостерегли об ужасных последствиях
НОВОСТИ

Никогда не делайте этого во время стирки одежды: эксперты предостерегли об ужасных последствиях

Многие люди стирают одежду при 40°C, считая этот режим универсальным, хотя такая температура подходит не для всех тканей и может приводить к лишним затратам.

12 марта 2026, 14:05
Автор:
Клименко Елена

Стиральная машина давно стала одним из главных бытовых приборов в доме, а режим стирки при 40°C многие воспринимают как универсальный вариант для большинства вещей. Однако эксперты в сфере ухода за одеждой отмечают, что такая привычка не всегда оптимальна ни для чистоты тканей, ни для экономии электроэнергии.

Никогда не делайте этого во время стирки одежды: эксперты предостерегли об ужасных последствиях

Фото: из открытых источников

В течение длительного времени температура 40 градусов считалась своеобразным "золотым стандартом". Она достаточно высока, чтобы бороться с грязью и пятнами, но в то же время не столь агрессивна, чтобы повредить щекотливые ткани. Именно поэтому многие пользователи стиральных машин автоматически выбирают этот режим, не анализируя, подходит ли он для конкретного типа вещей.

Впрочем, на практике такая температура часто является лишь компромиссным решением. Например, полотенца, постельное и нижнее белье нуждаются в более горячей воде, ведь именно высокие температуры помогают эффективно уничтожать бактерии, грибки и другие микроорганизмы. Стирка при 40°C не всегда способна полностью справиться с такими задачами, поэтому часть микробов может оставаться на ткани.

С другой стороны, для повседневной одежды — футболок, спортивных вещей или домашнего текстиля — такая температура часто лишняя. В подобных случаях стиральная машина тратит больше электроэнергии, чем необходимо, ведь основная часть энергии уходит именно на нагрев воды.

Специалисты отмечают, что современные стиральные порошки и гели созданы так, чтобы эффективно действовать даже при низких температурах. Для легких загрязнений вполне достаточно режимов 20–30°C, которые могут справиться с повседневной стиркой не хуже традиционных программ.

В то же время, полностью отказываться от горячей стирки не стоит. Вещи, требующие повышенной гигиены, например полотенца, постельные принадлежности или одежду после болезни, лучше стирать при температуре около 60°C. К тому же периодическое использование высоких температур полезно и для самой стиральной машины, ведь помогает избавиться от остатков моющих средств и накопившейся грязи внутри барабана.

Как уже писали "Комментарии", кофе уже давно стал одним из самых популярных напитков в мире. Она бодрит, улучшает концентрацию и создает приятное чувство во время утра. Однако даже такой полезный и вкусный напиток требует правильного употребления.



