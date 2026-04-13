Не выбрасывайте пасхальные яйца: эти 4 простых салата точно покорят ваших гостей.

После Пасхи часто остаются куличи и вареные яйца, которые уже не так хочется есть в привычном виде. В таком случае можно превратить эти ингредиенты в вкусные блюда, которые обрадуют домочадцев. Например, куличи можно превратить в ароматные гренки, а яйца – в несколько разнообразных салатов, которые отлично подойдут для обеда или ужина. Яйца – это универсальный продукт, являющийся основой для многих быстрых блюд. Важно только, чтобы яйца были свежими и правильно сваренными, не переваренными, чтобы желток оставался нежным, а не приобретал сероватый оттенок. Правильное приготовление имеет значение не только для вкуса, но и текстуры блюда.

Фото: из открытых источников

Вареные яйца в сочетании с другими ингредиентами – от курицы до тунца или овощей – создают новые вкусы. К тому же выбор заправки помогает не только улучшить вкус, но и избежать чрезмерной жирности или сухости блюда. Такие салаты имеют европейское происхождение и являются отличным примером практического использования готовых продуктов. Они легко адаптируются под личные предпочтения, сменив ингредиенты или добавив новые акценты. Вот несколько вкусных и простых рецептов салатов с вареными яйцами, которыми поделились на Instagram-странице sofiia_dietolog.

Салат с яйцами и курицей

Ингредиенты:

2 вареных яйца

80 г отварного куриного филе

10 г листьев салата

25 г сладкого перца

60 г консервированной кукурузы

35 г сметаны 10%

7 г зернистой горчицы

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте яйца и куриное филе, измельчите листья салата и перец.

Смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу, сметану, горчицу, соль и перец.

Салат с яйцами и грибами

Ингредиенты:

1 вареное яйцо

100 г шампиньонов

100 г отварного куриного филе

30 г твердого сыра

40 г консервированной кукурузы

15 г листьев салата

42 г сметаны 10%

8 г зернистой горчицы

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте грибы и протушите их до готовности, затем охладите.

Смешайте с другими ингредиентами, добавьте сметану и горчицу, перемешайте.

Салат с яйцами и тунцом

Ингредиенты:

2 вареных яйца

15 г листьев салата

15 г петрушки

40 г тунца в собственном соке

40 г консервированной кукурузы

42 г сметаны 10%

8 г зернистой горчицы

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте яйца и измельчите зелень.

Разомните тунец, смешайте с другими ингредиентами и добавьте заправку.

Салат с яйцами и морковью

Ингредиенты:

100 г вареной моркови

2 вареных яйца

30 г твердого сыра

15 г петрушки

40 г сметаны 10%

5 г зернистой горчицы

хрен или чеснок по вкусу

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте морковь и яйца, натрите творог.

Смешайте ингредиенты, добавьте сметану, горчицу, хрен или чеснок, соль и перец.

Советы по подаче

Салаты с вареными яйцами лучше подавать охлажденными или комнатной температуры, чтобы ингредиенты хорошо сочетались. Они прекрасно дополняют мясные блюда или запеченный картофель. Также эти блюда можно подавать как лёгкий обед или ужин. Для подачи используйте свежие листья салата, украсьте зеленью или овощами. Салаты можно подавать порционно или на тостах, гренках из кулича. Эти простые рецепты помогут рационально использовать остатки праздничных продуктов и создать новые вкусные блюда без лишних затрат времени.

