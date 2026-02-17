Не отдавайте это из дома: вещи, которые по приметам могут «вынести» здоровье и достаток

В народной культуре существует целый список предметов, которые не рекомендуют занимать даже близким людям. Считается, что определенные вещи накапливают энергетику хозяина и пространства, а их передача может символически вынести из дома удачу, здоровье или финансовую стабильность. Или это суеверия — вопрос личной веры. Но приметы живут веками.

Соль, зеркало, деньги и еще 7 предметов, которые не советуют занимать — народные приметы с подтекстом

Соль — символ изобилия и защиты

Соль издавна использовали не только в пище, но и в ритуалах очищения. В народе говорят: отдаешь соль – отдаешь часть своего благосостояния . Именно поэтому ее не ссужали без надобности. Если же давали — за мелкую монету или ставили на стол, чтобы не передавать "из рук в руки". Считалось, что соль впитывает негатив и защищает дом.

Хлеб – основа жизни

Хлеб в славянской традиции – священный продукт. Его не бросали, не резали вверх дном и не отдавали из дома после заката. Заемный хлеб мог "забрать" сытость и покой семьи , говорили старшие. Если передавали — то с пожеланием добра.

Зеркало – накопитель эмоций

Эзотерики уверены: зеркало сохраняет отпечаток событий и переживаний. Поэтому не советуют принимать в дар или занимать старые зеркала с неизвестной историей. Считается, что через зеркало в дом может прийти чужой негатив или даже болезнь . Особенно осторожно относились к треснувшим зеркалам — их сразу выносили из дома.

Часы — символ времени и отношений

Часы ассоциируются с жизненным циклом. Во многих культурах его не принято дарить, ведь это якобы отсчитывает время отношений. Одолжить или отдать свои часы – примета к разлуке или потере возможностей . Если часы вдруг останавливались — это воспринимали как знак перемен.

Посуда — носитель домашней энергии

Через посуду проходит еда — а значит, и символ изобилия. Считается, что отдавая тарелки или чашки, можно "отдать" семейное благополучие . Именно поэтому в селах советовали возвращать одолженную посуду не пустой — положить внутрь конфету или хлеб.

Деньги — энергетика финансов

Самая распространенная примета — не занимать деньги в понедельник или после заката. В народе говорят: как начнешь неделю — так ее и проживешь . Отдать деньги в начале недели — к постоянным расходам. Также не советуют занимать последние купюры из кошелька — это якобы "закрывает денежный поток".

Украшения и кольца

Личные украшения, особенно постоянно контактирующие с кожей, считаются сильными энергетическими предметами. Обручальное кольцо нельзя ни давать мерить, ни примерять чужое — это примета к конфликтам в отношениях.

Обувь и одежда

В некоторых регионах верили, что обувь связана с жизненным путем. Отдать свою обувь – "отдать дорогу". То же касается личной одежды, которую долго носили: она сохраняет энергетику владельца.

Почему эти приметы живут до сих пор

Большинство таких оговорок сформировались во времена, когда каждая вещь имела ценность и передавалась поколениям. Запреты выполняли защитную функцию — хранили имущество и психологическое спокойствие семьи. Современная наука не подтверждает мистические свойства предметов, однако психологи объясняют: вера в обереги создает ощущение контроля и стабильности , что особенно важно в периоды нестабильности.

Стоит ли придерживаться этих примет – каждый решает сам. Но даже в XXI веке многие интуитивно не спешат отдавать из дома соль, зеркала или личные вещи.

Читайте также в "Комментариях", что такое кармические отношения и какие признаки того, что вы в них находитесь.