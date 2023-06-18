Не как обезьяна: как нужно правильно есть банан

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Slava Kot
Оказалось, что экспертом по этикету не только Ольга Фреймут, которая учила украинцев как правильно есть мороженое или хлеб. Ее польская коллега Ирэна Каминская-Радомская указала, как нужно согласно этикету есть банан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram эксперт.
Как правильно есть банан. Фото из открытых источников
Большинство людей очищают банан и откусывают кусок. Такой способ питания самый быстрый и удобный. Оказывается, что такой метод неверен с точки зрения этикета. Ирэна Каминская-Радомская рассказала, как есть этот фрукт элегантно.
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В то время как пользователь возмутился сравнением человека с обезьяной.
Также под видео немало насмешливых комментариев.
Стоит отметить, что Ирэна Каминская-Радомская получила знания в области международного протокола и делового этикета под руководством Джонатана Моллера, главы этикетного протокола в Белом доме.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина съел грязную клубнику и скончался. Медик показал, что произошло с его мозгом.
Также "Комментарии" писали о том, что произойдет с организмом человека, если вы будете есть ежедневно клубнику.
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