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Не как обезьяна: как нужно правильно есть банан

Эксперт из этикета объяснила как правильно есть банан. Видео удивило и возмутило пользователей.

сегодня, 15:11
Автор:
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Slava Kot
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Оказалось, что экспертом по этикету не только Ольга Фреймут, которая учила украинцев как правильно есть мороженое или хлеб. Ее польская коллега Ирэна Каминская-Радомская указала, как нужно согласно этикету есть банан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram эксперт.

Не как обезьяна: как нужно правильно есть банан

Как правильно есть банан. Фото из открытых источников

Большинство людей очищают банан и откусывают кусок. Такой способ питания самый быстрый и удобный. Оказывается, что такой метод неверен с точки зрения этикета. Ирэна Каминская-Радомская рассказала, как есть этот фрукт элегантно.


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"Мы не едим его, как обезьяна. Банан нужно есть ножом и вилкой из тарелки", — объясняет Каминская-Радомская.

Неожиданное правило этикета в коротком видео выложило немало критических комментариев под ним.

"Если бы я увидела, как кто-то ест банан ножом и вилкой, я бы вызвала медицинскую помощь", — сообщает одна из корреспондентов.

В то время как пользователь возмутился сравнением человека с обезьяной.

"Правила этикета – это элемент классицизма. Юмор юмором, но в сравнение с обезьянами чувствуется пренебрежение к людям "без манер", — комментирует видео другой пользователь.

Также под видео немало насмешливых комментариев.

"Интересно, как выглядит секс по мнению этой "дамы"?!", — иронизирует другой корреспондент.

Стоит отметить, что Ирэна Каминская-Радомская получила знания в области международного протокола и делового этикета под руководством Джонатана Моллера, главы этикетного протокола в Белом доме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина съел грязную клубнику и скончался. Медик показал, что произошло с его мозгом.

Также "Комментарии" писали о том, что произойдет с организмом человека, если вы будете есть ежедневно клубнику.



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Источник: https://www.instagram.com/reel/CtTPsNBRbyk/
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