"Не держите это дома": 12 вещей, которые могут привлекать несчастья и проблемы

Многие народные приметы и древние верования предупреждают: некоторые вещи в доме могут привлекать неудачи, ссоры или финансовые проблемы . Часть этих предрассудков объясняют культурными традициями, часть – психологией человека. Однако подобные оговорки встречаются у многих народов мира.

Эти вещи могут притягивать беды в ваш дом – проверьте прямо сейчас

Специалисты фольклора и эзотерики называют целый список предметов, которые нежелательно хранить дома.

Разбитое или треснувшее зеркало

Самая известная примета в мире – разбитое зеркало приносит семь лет неудач . Эта вера существует уже более двух тысяч лет и происходит еще с античных времен, когда люди верили, что зеркало может "сохранять часть души человека".

Именно поэтому старые или треснувшие зеркала советуют сразу выбрасывать.

Чужие или найденные зеркала

Предрассудки предупреждают и о другой опасности. Считается, что зеркала способны накапливать энергетику предыдущих владельцев , поэтому старые или найденные на улице зеркала могут переносить в дом чужие проблемы или неудачи.

Остановленные или поломанные часы

По народным приметам, остановленные часы символизируют "застой жизни" . Считается, что это может привести к проблемам с деньгами или здоровьем.

В фэншуй также советуют не держать поломанные вещи, ведь они блокируют энергию развития.

Сухие цветы

Полностью засохшие букеты могут выглядеть красиво, но в народных приметах они символизируют завершение жизненного цикла и "мертвую энергию" . Поэтому засушенные растения часто советуют убирать из дома.

Колючие растения

Кактусы и другие растения с шипами иногда считают нежелательными для жилых комнат. По некоторым традициям они могут создавать агрессивную энергетику и провоцировать конфликты .

Поломанные или треснувшие вещи

Поломанная мебель, треснувшие чашки или избитый сосуд могут казаться мелочью. Но во многих культурах они символизируют потери, финансовые трудности и хаос в жизни .

Пустое кресло-качалка

В некоторых европейских традициях существует легенда, что пустое кресло-качалка может "приглашать" духов в дом , особенно если оно двигается само по себе.

Предметы, связанные со смертью

Некоторые эзотерические учения предупреждают об опасности хранить в доме чучело животных, старые похоронные вещи или предметы, связанные со смертью . Считается, что такие символы могут создавать мрачную атмосферу и влиять на эмоциональное состояние людей.

Старые календари

Феншуй предупреждает, что календарь или часы, показывающие неправильную дату или время, могут символизировать застой и блокировку развития .

Острые декоративные предметы

Ножи, копьевидные украшения или другие острые элементы интерьера иногда называют "энергетическими стрелами". Считается, что они могут повышать напряжение и провоцировать конфликты .

Зеркало напротив кровати

По некоторым приметам, отражающее кровать зеркало может влиять на гармонию в личных отношениях и даже провоцировать ссоры между партнерами.

Засохшие или больные растения

Если растение в доме внезапно засохло, народные приметы советуют не держать его долго. Считается, что она может символизировать ряд неудач или проблем .

Почему люди верят в такие приметы

Эксперты объясняют, что большинство подобных верований возникло сотни лет назад. Люди пытались объяснить непонятные события, потому создавали символические правила для дома.

Например, вера в “плохую энергию” разбитого зеркала появилась еще в Древней Греции и Риме, где считалось, что отражение связано с душой человека.

Сегодня многие воспринимают эти приметы как культурную традицию или психологический эффект. Но даже скептики соглашаются: аккуратное и гармоничное пространство действительно влияет на настроение и самочувствие человека .

Читайте также в "Комментариях", чего ждать от солнечной активности в ближайшие дни.