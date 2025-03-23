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Названы точные суммы, сколько денег дарят на свадьбу родственники, друзья или коллеги

Сумма в конверте для молодоженов зависит от города, места проведения свадьбы и семейных связей

сегодня, 10:31
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Ткачик Олеся

Приглашение на свадьбу всегда вызывает приятные эмоции, но вместе с радостью возникает и важный вопрос: что подарить молодоженам? Самым распространенным и удобным вариантом остаются деньги, они точно будут полезны для новой семьи. Однако не менее актуальной остается дилемма – какую сумму следует положить в конверт?

Названы точные суммы, сколько денег дарят на свадьбу родственники, друзья или коллеги

Скільки даруть на весілля

Чтобы не оказаться в неудобной ситуации, следует учесть несколько ключевых факторов. Среди них – место проведения свадьбы, ведь в больших городах суммы обычно выше, чем в небольших городках или селах. Кроме того, необходимо обратить внимание на уровень заведения. Если свадьба проходит в дорогом ресторане, то витать молодоженов будут больше, а значит и "компенсация" должна быть выше.

А еще если вы собираетесь на свадьбу, следует учесть близость отношений. Обычно родственники и близкие друзья дарят большие суммы, в то время как знакомые или коллеги могут ограничиться символическим подарком.

На самом деле, конкретных сумм, которые дарят на свадьбу, нет. Впрочем, известно, что близкие родственники в больших городах как Киев, Львов или Днепр дарят от 3000 до 6000 тысяч гривен и больше. В маленьких городках или селах эта сумма может составлять от 2000 до 4000 тысяч и больше.

Друзья в больших городах дарят до трех тысяч человек или шесть тысяч из пары. В маленьких городах эта сумма несколько ниже и составляет две тысячи с человека или четыре тысячи из пары.

Кроме того, обычно дальние родственники и знакомые в больших городах на свадьбу дарят две тысячи гривен, а в селах наполовину меньше тысячу.

Коллеги смахивают на свадьбу в больших городах по 500 или 1000 гривен, а в маленьких – максимум 500 гривен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нужно знать перед свадьбой.




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Источник: https://novyny.live/ekonomi/vesilnii-konvert-skilki-daruvati-molodiatam-u-2025-241626.html
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