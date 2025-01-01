Народные приметы на Новый 2025 год: что принесет удачу

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Недилько Ксения
Новый год всегда считался временем, полным таинственности и магии. В народе верили, что от того, как провести этот день и ночь, будет зависеть весь следующий год. украинские народные приметы, связанные с Новым годом, которые и сегодня имеют популярность.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Приметы для обеспечения удачи и изобилия
1. Чистота в доме – к хорошему году. Перед Новым годом обязательно убирают жилище.
2. На столе должно быть много еды. Щедро накрытый праздничный стол символизирует богатство и благополучие в следующем году.
3. Деньги в кармане – к финансовому успеху. В новогоднюю ночь рекомендовали держать хотя бы несколько монет или купюр в карманах, чтобы не остаться без денег в грядущем году.
Приметы об одежде и внешнем виде
1. Новая вещь в гардеробе – к переменам в лучшую сторону.
2. Яркая одежда – к радости. Праздничные яркие цвета символизируют радость и счастливые события.
3. Нельзя латать одежду или пришивать пуговицы в новогоднюю ночь.
Приметы о гостях и взаимодействии с другими людьми
1. Кто первым войдет в дом, таким будет год.
2. Добрые слова и примирение – к миру и гармонии. В новогоднюю ночь запрещалось ссориться, чтобы не тянуть конфликты весь год.
3. Щедрые подарки – к щедрости судьбы.
Приметы о природе и погоде
1. Если Новый год теплый – весна будет ранней.
2. Снег в новогоднюю ночь – к счастливому году. Белый снег символизировал чистоту и благополучие.
3. Если ночь звездная – до урожайного года.
Приметы о действиях и привычках
1. Как встретишь Новый год, так и проведешь его. Важно проводить празднование в хорошем настроении, ведь считалось, что это задает тон всему году.
2. Нельзя выносить мусор. В новогоднюю ночь это могло символизировать потерю счастья и удачи.
3. Первый удар курантов – загадать желание.
Ритуалы и обряды на счастливый Новый год
1. Зажечь свечу. Свеча на праздничном столе символизирует тепло, свет и Божью благодать в доме.
2. Посыпание зерном. На востоке Украины распространен обычай посева дома зерном – для плодородия и достатка.
3. Звонить в звонок. В некоторых регионах звон колокольчиков отгонял злых духов и приглашал счастье в дом.
Народные приметы – это многовековая мудрость, передававшаяся из поколения в поколение. Даже если вы не верите в их магическую силу, они могут стать интересным дополнением к праздничной атмосфере.
Счастливого Нового года!
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