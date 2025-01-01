Народные приметы на Новый 2025 год: что принесет удачу

Новый год всегда считался временем, полным таинственности и магии. В народе верили, что от того, как провести этот день и ночь, будет зависеть весь следующий год. украинские народные приметы, связанные с Новым годом, которые и сегодня имеют популярность.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Приметы для обеспечения удачи и изобилия

1. Чистота в доме – к хорошему году. Перед Новым годом обязательно убирают жилище.

2. На столе должно быть много еды. Щедро накрытый праздничный стол символизирует богатство и благополучие в следующем году.

3. Деньги в кармане – к финансовому успеху. В новогоднюю ночь рекомендовали держать хотя бы несколько монет или купюр в карманах, чтобы не остаться без денег в грядущем году.

Приметы об одежде и внешнем виде

1. Новая вещь в гардеробе – к переменам в лучшую сторону.

2. Яркая одежда – к радости. Праздничные яркие цвета символизируют радость и счастливые события.

3. Нельзя латать одежду или пришивать пуговицы в новогоднюю ночь.

Приметы о гостях и взаимодействии с другими людьми

1. Кто первым войдет в дом, таким будет год.

2. Добрые слова и примирение – к миру и гармонии. В новогоднюю ночь запрещалось ссориться, чтобы не тянуть конфликты весь год.

3. Щедрые подарки – к щедрости судьбы.

Приметы о природе и погоде

1. Если Новый год теплый – весна будет ранней.

2. Снег в новогоднюю ночь – к счастливому году. Белый снег символизировал чистоту и благополучие.

3. Если ночь звездная – до урожайного года.

Приметы о действиях и привычках

1. Как встретишь Новый год, так и проведешь его. Важно проводить празднование в хорошем настроении, ведь считалось, что это задает тон всему году.

2. Нельзя выносить мусор. В новогоднюю ночь это могло символизировать потерю счастья и удачи.

3. Первый удар курантов – загадать желание.

Ритуалы и обряды на счастливый Новый год

1. Зажечь свечу. Свеча на праздничном столе символизирует тепло, свет и Божью благодать в доме.

2. Посыпание зерном. На востоке Украины распространен обычай посева дома зерном – для плодородия и достатка.

3. Звонить в звонок. В некоторых регионах звон колокольчиков отгонял злых духов и приглашал счастье в дом.

Народные приметы – это многовековая мудрость, передававшаяся из поколения в поколение. Даже если вы не верите в их магическую силу, они могут стать интересным дополнением к праздничной атмосфере.

Счастливого Нового года!