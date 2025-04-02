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На это часто не обращают внимания: какие знаки указывают, что человек с вами не соглашается

Чем выше поднимается палец, тем больше вероятность того, что собеседник внутренне не соглашается с вами, отмечает автор видео.

сегодня, 11:20
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Клименко Елена

Эксперт по языку тела, ведущая TikTok-аккаунт Body Language Expert, поделилась в своем видео интересным наблюдением о невидимом знаке несогласия, который большинство людей просто не замечает. Ее видео стало вирусным, собрав более четырех миллионов просмотров и вызвав активные обсуждения в комментариях.

На это часто не обращают внимания: какие знаки указывают, что человек с вами не соглашается

Фото: 24 Канал

В своем видео она рассказывает об одном незаметном движении, которое может свидетельствовать о внутреннем несогласии человека. Это положение руки, когда ладонь находится ниже подбородка, а указательный палец направлен вверх у уха. Такой жест обычно означает внимательное обдумывание услышанного. Однако, если палец постепенно поднимается выше по лицу, это может сигнализировать о нарастающем недовольстве или раздражении.

Эксперт советует обращать внимание на это движение: чем выше поднимается палец, тем больше вероятность того, что собеседник внутренне не соглашается с вами или его что-то раздражает.

Пользователи TikTok сразу же откликнулись на открытие. Один из комментаторов отметил, что после просмотра видео начал замечать этот жест у судей на разных телевизионных шоу, когда они оценивали выступления конкурсантов. Другие признались, что не отдавали себе отчет, что сами используют это движение в моменты раздражения или несогласия.

Однако не все согласились с выводами эксперта. Некоторые пользователи отмечали, что язык тела не всегда универсален и может отличаться в зависимости от человека. Один из комментаторов отметил, что он тоже делает этот жест, но не по несогласию — для него это просто проявление нервозности.

Хотя жест с поднятием пальца не является абсолютным доказательством несогласия, он может служить дополнительной подсказкой об эмоциональном состоянии человека. Внимательное наблюдение за невербальными сигналами помогает лучше понимать окружающую среду, улучшать коммуникацию и избегать недоразумений.

В следующий раз, когда вы будете разговаривать с кем-то, обратите внимание на этот жест – возможно, вы сможете уловить истинные чувства собеседника еще до того, как он выскажет их слова.

"Комментарии" уже писали, что жесты – универсальный язык человечества. Они помогают выражать эмоции, подчеркивать мысли и даже заменять слова. Однако значение жестов может изменяться в зависимости от культуры, что часто приводит к недоразумениям.



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Источник: https://www.tiktok.com/@adriannebodylanguage/video/7125466481499901190?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121433650%2C121404359%2C121497414%2C121477481%2C121351166%2C121487028%2C73347566%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121503376%3Bnull
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