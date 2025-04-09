logo

BTC/USD

77169.43

ETH/USD

1473.04

LTC/USD

70.52

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Можно ли носить украшения родственников после их смерти
commentss НОВОСТИ Все новости

Можно ли носить украшения родственников после их смерти

Что делать с украшениями умерших родственников – ответ священника

сегодня, 10:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вопрос о ношении украшений умерших родственников достаточно щепетилен и вызывает много споров. Нет единого правильного ответа, ведь это зависит от личных убеждений, культурных традиций и эмоциональной связи с умершим человеком.

Можно ли носить украшения родственников после их смерти

Можно ли носить украшения с умерших родственников

Можно ли носить украшения умерших родственников , рассказал в тернопольский священник-блогер Алексей Филюк.

На своей странице в Facebook тернопольский священник Алексей Филюк публикует ответы на распространение вопроса верующих и помогает отличить предрассудки от запретов.

У отца Алексея собеседник спрашивает можно носить крестик покойной бабушки.

"Да, конечно можно. Потому что это памятник о наших родных. У нас, у христиан есть внешнее и внутреннее богоуважение, – говорит священник. — Я священник с крестом, христианин с крестом. Главное, чтобы в душе не был нолик. Веруем во Христа, читаем Евангелие, живем в Божьем Слове", – отмечает отец Алексей.

Отец Филюк отмечает, что если умершие родные оставили вам какие-то вещи в подарок, то их не стоит бояться.

В конечном счете, решение о ношении украшений умерших родственников является личным выбором. Важно прислушиваться к своим чувствам и сделать то, что вам кажется правильным.

Аргументы "за" ношение украшений:

Память: Украшения могут служить ценным воспоминанием об умершем человеке, напоминая о его любви и связи.

Наследие: Фамильные драгоценности часто передаются из поколения в поколение, сохраняя историю семьи.

Энергетика: Некоторые люди верят, что украшения сохраняют энергетику умершего человека, и ношение их может принести чувство близости.

Аргументы "против" ношения украшений:

Эмоциональное бремя: Украшения могут вызвать болезненные воспоминания и усиливать чувство потери.

Предрассудки: Некоторые люди верят, что украшения умерших могут принести несчастье или негативную энергию.

Гигиена: Украшения, особенно носившиеся в течение длительного времени, могут содержать бактерии и нуждаются в тщательной чистке.

Что делать, если вы решили носить украшения:

Очистка: Перед ношением украшения рекомендуется очистить его от отрицательной энергии. Это можно сделать с помощью воды, соли, огня или специальных ритуалов.

Эмоциональная готовность: Убедитесь, что вы эмоционально готовы носить украшение и что оно не будет вызывать у вас чрезмерных страданий.

Уважение: Носите украшение с уважением к памяти умершего человека.

Альтернативные варианты:

Хранение: Если вы не готовы носить украшение, вы можете сохранить его как память в специальном ящике.

Вы можете переделать украшение на что-то новое, что символизирует ваши воспоминания об умершем человеке.

Передача: Вы можете передать украшение другому члену семьи, чувствующему к нему особую связь.

Напомним, портал "Комментарии" писал, снится умерший родственник: это приходит душа или наши воспоминания.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости