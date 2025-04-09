Можно ли носить украшения родственников после их смерти

Вопрос о ношении украшений умерших родственников достаточно щепетилен и вызывает много споров. Нет единого правильного ответа, ведь это зависит от личных убеждений, культурных традиций и эмоциональной связи с умершим человеком.

Можно ли носить украшения с умерших родственников

Можно ли носить украшения умерших родственников , рассказал в тернопольский священник-блогер Алексей Филюк.

На своей странице в Facebook тернопольский священник Алексей Филюк публикует ответы на распространение вопроса верующих и помогает отличить предрассудки от запретов.

У отца Алексея собеседник спрашивает можно носить крестик покойной бабушки.

"Да , конечно можно. Потому что это памятник о наших родных. У нас, у христиан есть внешнее и внутреннее богоуважение, – говорит священник. — Я священник с крестом, христианин с крестом. Главное, чтобы в душе не был нолик. Веруем во Христа, читаем Евангелие, живем в Божьем Слове ", – отмечает отец Алексей.

Отец Филюк отмечает, что если умершие родные оставили вам какие-то вещи в подарок, то их не стоит бояться.

В конечном счете, решение о ношении украшений умерших родственников является личным выбором. Важно прислушиваться к своим чувствам и сделать то, что вам кажется правильным.

Аргументы "за" ношение украшений:

Память: Украшения могут служить ценным воспоминанием об умершем человеке, напоминая о его любви и связи.

Наследие: Фамильные драгоценности часто передаются из поколения в поколение, сохраняя историю семьи.

Энергетика: Некоторые люди верят, что украшения сохраняют энергетику умершего человека, и ношение их может принести чувство близости.

Аргументы "против" ношения украшений:

Эмоциональное бремя: Украшения могут вызвать болезненные воспоминания и усиливать чувство потери.

Предрассудки: Некоторые люди верят, что украшения умерших могут принести несчастье или негативную энергию.

Гигиена: Украшения, особенно носившиеся в течение длительного времени, могут содержать бактерии и нуждаются в тщательной чистке.

Что делать, если вы решили носить украшения:

Очистка: Перед ношением украшения рекомендуется очистить его от отрицательной энергии. Это можно сделать с помощью воды, соли, огня или специальных ритуалов.

Эмоциональная готовность: Убедитесь, что вы эмоционально готовы носить украшение и что оно не будет вызывать у вас чрезмерных страданий.

Уважение: Носите украшение с уважением к памяти умершего человека.

Альтернативные варианты:

Хранение: Если вы не готовы носить украшение, вы можете сохранить его как память в специальном ящике.

Вы можете переделать украшение на что-то новое, что символизирует ваши воспоминания об умершем человеке.

Передача: Вы можете передать украшение другому члену семьи, чувствующему к нему особую связь.

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