Можно ли носить украшения родственников после их смерти

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Недилько Ксения
Вопрос о ношении украшений умерших родственников достаточно щепетилен и вызывает много споров. Нет единого правильного ответа, ведь это зависит от личных убеждений, культурных традиций и эмоциональной связи с умершим человеком.
Можно ли носить украшения с умерших родственников
Можно ли носить украшения умерших родственников , рассказал в тернопольский священник-блогер Алексей Филюк.
На своей странице в Facebook тернопольский священник Алексей Филюк публикует ответы на распространение вопроса верующих и помогает отличить предрассудки от запретов.
У отца Алексея собеседник спрашивает можно носить крестик покойной бабушки.
Отец Филюк отмечает, что если умершие родные оставили вам какие-то вещи в подарок, то их не стоит бояться.
В конечном счете, решение о ношении украшений умерших родственников является личным выбором. Важно прислушиваться к своим чувствам и сделать то, что вам кажется правильным.
Аргументы "за" ношение украшений:
Память: Украшения могут служить ценным воспоминанием об умершем человеке, напоминая о его любви и связи.
Наследие: Фамильные драгоценности часто передаются из поколения в поколение, сохраняя историю семьи.
Энергетика: Некоторые люди верят, что украшения сохраняют энергетику умершего человека, и ношение их может принести чувство близости.
Аргументы "против" ношения украшений:
Эмоциональное бремя: Украшения могут вызвать болезненные воспоминания и усиливать чувство потери.
Предрассудки: Некоторые люди верят, что украшения умерших могут принести несчастье или негативную энергию.
Гигиена: Украшения, особенно носившиеся в течение длительного времени, могут содержать бактерии и нуждаются в тщательной чистке.
Что делать, если вы решили носить украшения:
Очистка: Перед ношением украшения рекомендуется очистить его от отрицательной энергии. Это можно сделать с помощью воды, соли, огня или специальных ритуалов.
Эмоциональная готовность: Убедитесь, что вы эмоционально готовы носить украшение и что оно не будет вызывать у вас чрезмерных страданий.
Уважение: Носите украшение с уважением к памяти умершего человека.
Альтернативные варианты:
Хранение: Если вы не готовы носить украшение, вы можете сохранить его как память в специальном ящике.
Вы можете переделать украшение на что-то новое, что символизирует ваши воспоминания об умершем человеке.
Передача: Вы можете передать украшение другому члену семьи, чувствующему к нему особую связь.
Напомним, портал "Комментарии" писал, снится умерший родственник: это приходит душа или наши воспоминания.
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