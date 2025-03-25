Мощные магнитные бури 24-26 марта: как солнечная активность повлияет на Землю

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной активности на период с 24 по 26 марта 2025 года.

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Геомагнитные бури измеряются с помощью К-индекса, который варьируется от 2 до 9. Чем выше уровень К-индекса, тем сильнее буря и тем заметнее ее влияние на Землю, в частности на электронные приборы, навигационные системы, а также на здоровье людей. Прогноз на 24-26 марта указывает на возможность сильной магнитной бури с К-индексом 6, что соответствует красному уровню активности. Это означает, что солнечная активность будет достаточно высокой, и ее последствия могут отразиться на самочувствии многих людей, вызывая головные боли, повышенную утомляемость или даже перепады настроения.

Кроме того, такая активность может создать трудности для техники, в частности, повлиять на работу спутников, мобильных связей и систем GPS, а также на работу электрических сетей. В отдельных случаях сильные геомагнитные бури могут повлечь за собой кратковременные перебои в работе технологических систем, особенно в районах с высокой географической широтой, где эффекты солнечной активности особенно ощутимы.

Следует отметить, что этот прогноз может корректироваться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Благодаря этому ученые могут оперативно адаптировать прогнозы и предупреждать об изменениях в солнечной активности, что позволит своевременно принять меры по уменьшению возможных негативных эффектов.

Как уже писали "Комментарии", 23 марта ожидалась сильнейшая магнитная буря, которая может стать серьезной угрозой для метеозависимых людей. С K-индексом, достигшим рекордных 7 баллов, это явление создает серьезные условия для тех, кто чувствителен к изменениям геомагнитной активности. Согласно прогнозам, это опасное явление продлится еще два дня — 24 и 25 марта.