Маланка и Щедрый вечер: Как украинцы предсказывают будущее

Щедрый вечер или Маланка, который украинцы празднуют 13 января, имеет богатые корни в истории нашего народа. Этот праздник, отмечаемый в канун Старого Нового года, стал символом единства семьи, обрядов и верований, бережно хранившихся через поколение.

Щедрый вечер 2025: традиции, обряды и верования

Одной из самых главных традиций на Щедрый вечер есть щедрование — обряд, когда дети и молодежь ходят от дома к дому, поя песни и желая хозяевам богатства и удачи в новом году. Щедровки – это короткие песни, олицетворяющие благополучие, здоровье и благополучие. Этот обряд важен не только как развлечение, но и как способ поблагодарить за дары природы и будущий урожай.

Особое значение имеет еда, подаваемая на праздничном столе. Кутья, вареники, рыба, мед и пироги – это основные блюда Щедрого вечера. Верят, что чем богаче будет стол, тем больше счастья и достатка принесет следующий год. Обязательно должна присутствовать рыба, ведь ее считают символом жизни и благополучия. Между тем, обязательно не только богатство блюд, но и их правильное расположение на столе: важно, чтобы все было хорошо сервировано, а каждое блюдо имело свое место.

Еще одним интересным элементом празднования есть маски и костюмы. Молодежь одевается в костюмы зверей, мифических существ или же в традиционный народный наряд. Маски символизируют переход от старого к новому, от тьмы к свету. Также они имеют ритуальное значение, поскольку верят, что они помогают изгнать злых духов и оградить семью от несчастий.

Выбор костюмов тоже имеет свое значение. В частности, часто можно увидеть в масках казаков, которые являются символом силы и мужества, или лис, что является символом хитрости и ума. Кроме того, традиционно одеваются и образы святых, "охраняющих" дом.

Щедрый вечер – это также время для гаданий и предсказаний на следующий год. Верят, что если на Маланку небо будет чистым и ясным, то год будет удачным и богатым урожаем. Если снег не будет сыпаться до вечера, это знак того, что год принесет трудные времена, но они будут временными.

Одним из самых популярных гаданий является взгляд на звезды. Если на небе будет много звезд, это знак, что год будет мирным и благополучным. Если же звезд будет мало или они будут тусклыми – это предупреждение о возможных трудностях в новом году.



