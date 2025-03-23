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Магнитная буря с рекордной силой: метеозависимых людей предупредили об опасности

Информация о магнитной буре предоставляется через специализированную программу для метеозависимых Meteoagent.

сегодня, 22:56
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Клименко Елена

Сегодня, 23 марта, ожидается сильнейшая магнитная буря, которая может стать серьезной угрозой для метеозависимых людей. С K-индексом, достигшим рекордных 7 баллов, это явление создает серьезные условия для тех, кто чувствителен к изменениям геомагнитной активности. Согласно прогнозам, это опасное явление продлится еще два дня — 24 и 25 марта.

Магнитная буря с рекордной силой: метеозависимых людей предупредили об опасности

Магнитная буря. Фото: Reuters

Информация о магнитной буре предоставляется через специализированную программу для метеозависимых Meteoagent, которая также подтверждает высокий уровень активности и ее вероятное влияние на организм человека.

Магнитная буря на красном уровне, с K-индексом 6 баллов, будет сопровождаться столь же мощными магнитными событиями и в ближайшие два дня, что повышает риск для здоровья метеозависимых лиц.

Что следует учесть во время магнитных бурь
Эксперты предупреждают о важности соблюдения особой осторожности в период магнитных бурь, поскольку они могут негативно отразиться на самочувствии, а также на технических средствах. В течение 24-25 марта специалисты советуют избегать нескольких действий, которые могут усилить последствия активности Солнца.

В частности, они рекомендуют воздержаться от употребления кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков, а также ограничить потребление жирной, жареной, острой и соленой пищи. Важно также избегать интенсивных физических нагрузок, стрессовых ситуаций и конфликтов, поскольку это может усугубить состояние здоровья во время магнитной бури.

Напомним, что ранее прогноз по магнитным бурям был также опубликован Центром прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, что подтверждает опасный уровень активности.

Портал "Комментарии" писал, что в Украине наблюдается повышенная геомагнитная активность. 20 марта зафиксирована магнитная буря красного уровня с К-индексом 5, о чем сообщает meteoagent. С 8 марта магнитные бури не опускались ниже красного уровня, но прогнозируется, что в ближайшие несколько дней уровень солнечной активности снизится.



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