Магия ночи: самые популярные гадания на Хэллоуин для предсказания будущего

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Амбарцумян Анна
Ночь на Хэллоуин издавна считается временем магии, когда занавес между мирами становится самым тонким, а предсказание будущего особенно точными. В этот вечер множество людей проводят гадание, чтобы узнать о грядущих событиях, встрече с любовью или даже заглянуть в далекое будущее. Мы собрали самые интересные и популярные методы гадания, которые используются в эту загадочную ночь.
Гадание. Фото: freepik
Одна из самых популярных гаданий на Хэллоуин — гадание с зеркалами. Считается, что, зажегши свечу и взглянув в зеркало в ночное время, можно увидеть образ своего будущего любимого. Для этого нужно остаться наедине в затемненной комнате, зажечь свечу и, всматриваясь в отражение, ждать появления лица.
Этот способ гадания включает нарезание яблока без отрыва от кожуры, пытаясь получить длинную ленту. После этого нужно бросить шкурку через плечо – буква, которую она образует на полу, укажет на инициал будущего любимого. Яблоки также используются для других гаданий, например, при очищении их от кожуры в темной комнате.
Для гадания со свечами и водой нужно налить воду в миску и наблюдать за тенями, образующимися от пламени свечи. Считается, что тени могут указать на события или показать символы, которые помогут расшифровать судьбу. Это гадание особенно популярно среди молодых девушек.
Бумажное гадание заключается в сожжении бумажки, а затем в рассматривании тени, которая образуется на стене от сгоревших остатков. Считается, что по форме тени можно узнать о том, что ожидает вас в ближайшее время, ведь каждый увиденный образ несет символическое значение.
Карточные расписания Таро популярны круглогодично, однако в ночь на Хэллоуин они имеют особое значение. В настоящее время карты раскрывают наиболее глубокие аспекты жизни, особенно когда речь идет о любви, работе и здоровье. Многие верят, что гадания в этот день становятся более точными и правдивыми.
Хэллоуин — это не только праздник тыкв и костюмов, но и идеальная возможность собраться с друзьями за просмотром самых страшных фильмов. Если вы готовы ощутить адреналин и муравьи по коже, этот список станет вашим путеводителем в мир ужасов. "Комментарии" предлагают вам пять фильмов , которые испугают до дрожания и обеспечат незабываемую атмосферу для празднования.
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