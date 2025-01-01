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Лунный календарь стрижек на январь 2025 года: когда изменить образ

Хотите, чтобы новая прическа принесла удачу и перемены в жизни? Тогда обязательно ознакомьтесь с лунным календарем стрижек на январь 2025 года.

сегодня, 12:00
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Амбарцумян Анна

Астрологи утверждают, что фазы Луны влияют не только на приливы и отливы, но и на волосы. Выбрав благоприятный день для стрижки, вы можете не только улучшить состояние своих волос, но и вовлечь в жизнь положительные изменения. Какие дни января 2025 года считаются самыми лучшими для посещения парикмахера – ниже в материале.

Лунный календарь стрижек на январь 2025 года: когда изменить образ

Стрижка. Фото: freepik

Почему лунный календарь важен для стрижки

Вера в то, что Луна влияет на все живое на Земле, уходит корнями в древности. Наши предки заметили, что фазы Луны влияют на рост растений, на поведение животных, а также на наше самочувствие. Волосы, как и все живые, связаны с ритмами природы, поэтому стрижка в определенный день может принести разные результаты.

  • Растущая Луна: Стрижка в этот период способствует быстрому росту волос, но может сделать его более густыми и жесткими.

  • Убывающая Луна: Стрижка в этот период замедляет рост волос, но делает его более послушными и мягкими.

  • Полная Луна и новолуние: Эти дни считаются нейтральными для стрижки.

Лунный календарь стрижек на январь 2025 года

Фазы луны и их влияние на стрижки:

  1. Растущий месяц (1–13, 30–31 января):

    • Влияние: В этот период волосы растут быстрее, поэтому стрижка может ускорить их рост.

    • Рекомендации: Подходит для стрижек, если вы хотите, чтобы волосы быстрее отрастали.

  2. Полнолуние (14 января):

    • Считается, что стрижка во время полнолуния может сделать волосы более густыми и здоровыми.

    • Рекомендации: Этот день подходит для стрижек, если вы хотите улучшить качество волос.

  3. Нисходящий месяц (15–28 января):

    • Влияние: В этот период волосы растут медленнее, поэтому стрижка может помочь сохранить форму прически длиннее.

    • Рекомендации: Подходит для стрижек, если вы хотите, чтобы прическа дольше сохраняла форму.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2025:

  • 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 января.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2025:

  • 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 26, 27, 31 января.

Рекомендации по окрашиванию волос:

  • Благоприятные дни для покраски: 9, 12–14, 17–22, 27, 30, 31 января.

  • Неблагоприятные дни для покраски: 8–10, 14, 19, 25–26 января.

Рекомендации по завивке волос:

  • Благоприятные дни для завивки: 15, 17-24, 27, 30-31 января.

Начало нового года традиционно связано с новыми надеждами и планами. Однако, кроме праздничных хлопот, январь 2025 года может преподнести нам еще один "подарок" – серию магнитных бурь. Солнечная активность, оказывающая непосредственное влияние на магнитное поле Земли, в последние годы все больше беспокоит ученых и метеочувствительных людей. Что ждет нас в первый месяц нового года? Читайте в материале .



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Источник: https://comments.ua/ua
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