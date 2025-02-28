logo

BTC/USD

82037.51

ETH/USD

2180.43

LTC/USD

121.57

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Лунный календарь стрижек на март 2025: когда лучше обновить прическу
commentss НОВОСТИ Все новости

Лунный календарь стрижек на март 2025: когда лучше обновить прическу

Лунный календарь стрижек на март 2025 поможет вам выбрать лучшие дни для ухода за волосами

сегодня, 05:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Март – время пробуждения природы и обновления. Именно сейчас многие стремятся изменить свой образ, и стрижка может стать отличным способом подчеркнуть новое настроение. Но знали ли вы, что время стрижки может повлиять на здоровье и рост ваших волос? Месячный календарь стрижек на март 2025 поможет определить лучшие дни для посещения парикмахера.

Лунный календарь стрижек на март 2025: когда лучше обновить прическу

Фото: freepik

Влияние Луны на состояние волос

В астрологии считается, что фазы Луны могут влиять на рост и здоровье волос.

  • Растущая Луна (1–13, 30–31 марта): Отличный период для стрижки, если хотите, чтобы волосы быстро отрастали и становились гуще.

  • Полная Луна (14 марта): Благоприятный день для питания и восстановления волос, однако кардинальные изменения в прическе лучше отложить.

  • Убывающая Луна (15–28 марта): Оптимальное время для тех, кто хочет надолго сохранить форму стрижки, укрепить волосы и уменьшить их ломкость.

  • Молодой человек (29 марта): День, когда волосам лучше дать отдых: стрижку и покраску следует перенести на другое время.

Благоприятные дни для стрижки в марте 2025 года

Согласно лунному календарю, лучшими днями для стрижки являются:

  • 1 марта: Начало растущей Луны — идеальное время для стрижки, чтобы волосы быстро отрастали.

  • 3–5 марта: Луна в Тельце – отличное время для интенсивного ухода за волосами и питания. Стрижка в эти дни сделает его более крепким, блестящим и здоровым.

  • 11–13 марта: Луна в Леве – благоприятный период для смелых изменений в прическе. Волосы станут крепкими, а форма стрижки будет оставаться идеальной надолго.

  • 19 марта: Луна в Скорпионе – отличный повод для обновления образа. Прическа приобретет выразительность, а волосы — объем и хорошую текстуру.

  • 22–23 марта: Луна в Стрельце – идеальный момент для экспериментов! Это лучшее время для креативных изменений, яркой покраски и поиска нового стиля.

  • 26 марта: Луна в Водолее – идеальное время для стрижки и окрашивания волос. Результат превзойдет ожидания, а сложные процедуры типа тонирования и освещения пройдут гладко.

  • 31 марта: Завершение растущей Луны — прекрасный день для стрижки, чтобы волосы быстро отрастали.

Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2025 года

Существуют дни, когда лучше воздержаться от стрижки во избежание негативного воздействия на волосы:

  • 2 марта: Луна в Овне — волосы могут стать слабыми и более ломкими, поэтому следует избегать агрессивных процедур.

  • 15–18 марта: Луна в Деве – нестабильный день с энергетической точки зрения, стрижка может негативно повлиять на состояние волос.

  • 21 марта: Луна в Весах — волосы могут быть непослушными, стрижка может навредить здоровью, красить можно только натуральными красителями.

  • 27–28 марта: Луна в Водолее – идеальное время для экспериментов! Это лучшее время для креативных изменений, яркой покраски и поиска нового стиля.

Рекомендации по окрашиванию волос

Фазы Луны также влияют на результат окрашивания:

  • 3–8 марта: Благоприятные дни для покраски – новый цвет удовлетворит вас на 100%. Результат превзойдет ожидания, а сложные процедуры типа тонирования и освещения пройдут гладко.

  • 11–14 марта: Луна во Льве – прекрасное время для окрашивания волос. Результат будет ярким и насыщенным, поэтому если планируете изменить цвет, эти дни – ваш шанс. Также в этот период волосы будут выглядеть здоровыми и блестящими.

  • ● 19–23 марта: Луна в Скорпионе и Стрельце – прекрасные дни для экспериментов с оттенками. Если хотите сделать покраску в более темный цвет или попробовать что-нибудь необычное, это лучшее время для таких изменений. Вы получите насыщенный и стойкий результат.

  • ● 26–28 марта: Луна в Водолее – если вы планируете освещение или покраску в холодные оттенки, эти дни принесут отличный результат. Цвет будет ярким и насыщенным, а также он будет долго держаться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости