Лунный календарь стрижек на март 2025: когда лучше обновить прическу

Март – время пробуждения природы и обновления. Именно сейчас многие стремятся изменить свой образ, и стрижка может стать отличным способом подчеркнуть новое настроение. Но знали ли вы, что время стрижки может повлиять на здоровье и рост ваших волос? Месячный календарь стрижек на март 2025 поможет определить лучшие дни для посещения парикмахера.

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Влияние Луны на состояние волос

В астрологии считается, что фазы Луны могут влиять на рост и здоровье волос.

Растущая Луна (1–13, 30–31 марта): Отличный период для стрижки, если хотите, чтобы волосы быстро отрастали и становились гуще.

Полная Луна (14 марта): Благоприятный день для питания и восстановления волос, однако кардинальные изменения в прическе лучше отложить.

Убывающая Луна (15–28 марта): Оптимальное время для тех, кто хочет надолго сохранить форму стрижки, укрепить волосы и уменьшить их ломкость.

Молодой человек (29 марта): День, когда волосам лучше дать отдых: стрижку и покраску следует перенести на другое время.

Благоприятные дни для стрижки в марте 2025 года

Согласно лунному календарю, лучшими днями для стрижки являются:

1 марта: Начало растущей Луны — идеальное время для стрижки, чтобы волосы быстро отрастали.

3–5 марта: Луна в Тельце – отличное время для интенсивного ухода за волосами и питания. Стрижка в эти дни сделает его более крепким, блестящим и здоровым.

11–13 марта: Луна в Леве – благоприятный период для смелых изменений в прическе. Волосы станут крепкими, а форма стрижки будет оставаться идеальной надолго.

19 марта: Луна в Скорпионе – отличный повод для обновления образа. Прическа приобретет выразительность, а волосы — объем и хорошую текстуру.

22–23 марта: Луна в Стрельце – идеальный момент для экспериментов! Это лучшее время для креативных изменений, яркой покраски и поиска нового стиля.

26 марта: Луна в Водолее – идеальное время для стрижки и окрашивания волос. Результат превзойдет ожидания, а сложные процедуры типа тонирования и освещения пройдут гладко.

31 марта: Завершение растущей Луны — прекрасный день для стрижки, чтобы волосы быстро отрастали.

Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2025 года

Существуют дни, когда лучше воздержаться от стрижки во избежание негативного воздействия на волосы:

2 марта: Луна в Овне — волосы могут стать слабыми и более ломкими, поэтому следует избегать агрессивных процедур.

15–18 марта: Луна в Деве – нестабильный день с энергетической точки зрения, стрижка может негативно повлиять на состояние волос.

21 марта: Луна в Весах — волосы могут быть непослушными, стрижка может навредить здоровью, красить можно только натуральными красителями.

27–28 марта: Луна в Водолее – идеальное время для экспериментов! Это лучшее время для креативных изменений, яркой покраски и поиска нового стиля.

Рекомендации по окрашиванию волос

Фазы Луны также влияют на результат окрашивания:

3–8 марта: Благоприятные дни для покраски – новый цвет удовлетворит вас на 100%. Результат превзойдет ожидания, а сложные процедуры типа тонирования и освещения пройдут гладко.

11–14 марта: Луна во Льве – прекрасное время для окрашивания волос. Результат будет ярким и насыщенным, поэтому если планируете изменить цвет, эти дни – ваш шанс. Также в этот период волосы будут выглядеть здоровыми и блестящими.

● 19–23 марта: Луна в Скорпионе и Стрельце – прекрасные дни для экспериментов с оттенками. Если хотите сделать покраску в более темный цвет или попробовать что-нибудь необычное, это лучшее время для таких изменений. Вы получите насыщенный и стойкий результат.

● 26–28 марта: Луна в Водолее – если вы планируете освещение или покраску в холодные оттенки, эти дни принесут отличный результат. Цвет будет ярким и насыщенным, а также он будет долго держаться.