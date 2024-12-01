Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года: когда менять имидж

Многие верят во влияние Луны на разные сферы жизни, в том числе и на наши волосы. Лунный календарь стрижек поможет определить лучшие дни для посещения парикмахера и достижения желаемого результата.

Стрижка. Фото: freepik

Почему важно придерживаться лунного календаря стрижек

Известно, что Луна влияет на приливы и отливы, а также рост растений. Считается, что и на наши волосы он имеет такое же влияние. Фазы Луны, ее расположение в знаках Зодиака влияют на скорость роста волос, его густоту и общее состояние.

Убывающая Луна: Стрижка в этот период помогает сохранить длину волос и укрепить его структуру.

Растущая Луна: Стрижка стимулирует рост волос, делая его более густыми и пышными.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания волос в декабре 2024

Согласно лунному календарю, наиболее благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос в декабре 2024 года являются:

3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 декабря: Эти дни идеально подходят для смены имиджа. Стрижка в этот период сделает волосы более здоровыми и блестящими, а краска ляжет ровно и будет держаться дольше.

3 декабря: Прекрасный день для тонирования волос, окрашивания седины и изменения цвета.

5 декабря: Идеальный день для посещения парикмахера. Стрижка в этот день подарит хорошее настроение и придаст уверенность.

7 декабря: Если записаться на стрижку в этот день, то волосы будут расти быстрее, а их состояние улучшится.

Когда лучше воздержаться от стрижки:

Полнолуние: В этот день не рекомендуется стричься, чтобы избежать выпадения волос.

Молодая луна: Хотя молодая луна способствует росту волос, стрижка в этот день может сделать волосы ломкими.

Напомним, декабрь 2024 года обещает быть месяцем повышенной солнечной активности, что может привести к нескольким магнитным бурям разной интенсивности. Наша звезда демонстрирует беспокойный характер, что, несомненно, повлияет на геомагнитную обстановку на Земле. Магнитные бури в декабре 2024 года по ссылке .