Лунный календарь: лучшие дни для стрижек и окрашивания волос в ноябре

Если ты мечтаешь об обновлении образа и желаешь выглядеть еще более привлекательной, лунный календарь стрижек и окрашивание волос станет твоим незаменимым помощником. Фазы Луны не только регулируют естественные процессы на Земле, но и оказывают непосредственное влияние на рост и состояние волос. Рассмотрим, какие дни в ноябре 2024 лучшие для изменения имиджа и как правильно выбрать момент для стрижки или покраски.

Женщина у парикмахера. Фото: freepik

Почему важно учитывать лунный цикл

Растущая Луна: Этот период идеален для стрижек, поскольку волосы растут быстрее и становятся гуще. Также, если ты планируешь покраску, цвет получится насыщенным и продлится дольше.

Убывающая Луна: Время, когда рост волос замедляется. Если твоя цель – сохранить кончики здоровыми или если волосы склонны к жирности, стрижка в это время будет оптимальным выбором.

Полная Луна: Самый подходящий момент для стрижек и покрасок. Волосы получат дополнительную силу и блеск, а цвет станет более ярким и насыщенным.

Молодой человек: Этот период не подходит для радикальных изменений, поскольку волосы могут стать ломкими и слабыми.

Благоприятные и неблагоприятные дни ноября 2024 года

Благоприятные дни для стрижки и покраски:

6-9, 12, 14, 16, 19, 21-25 ноября. В эти дни волосы будут активно расти, а покраска пройдет успешно.

Особенно удачный день:

5 ноября – отличная возможность для стрижки и покраски, ведь этот день приносит удачу и положительные перемены.

Неблагоприятные дни для стрижки и покраски:

10, 11, 17, 28, 29 ноября. Избегай изменений в эти дни, ведь есть риск, что волосы начнут выпадать или цвет быстро смоется.

Ноябрь обещает быть месяцем перемен и новых возможностей. Карты Таро в этот период указывают на важные уроки и советы для каждого знака зодиака. Этот месяц может стать отправной точкой личностного роста, поэтому важно сосредоточиться на своих чувствах и интуиции. "Комментарии" рассмотрели, какие карты Таро будут сопровождать каждый знак и что они рекомендуют.