Лучшие рецепты безалкогольных коктейлей для ваших вечеринок

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Амбарцумян Анна
Праздничные вечеринки и встречи с друзьями – это всегда отличный повод для приятного общения. Но не все гости любят алкогольные напитки, или они хотят попробовать что-то легкое и освежающее. В этих случаях безалкогольные коктейли станут идеальным решением. Они яркие, вкусные и могут быть настоящим украшением вашего стола. "Комментарии" собрали рецепты самых популярных и оригинальных безалкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома.
Безалкогольные коктейли. Фото freepick
Ингредиенты:
1 лайм;
несколько веточек свежей мяты;
2 чайные ложки сахара;
газировка;
лед.
Приготовление:
Разрежьте лайм и уложите в стакан.
Добавьте мяту и сахар, осторожно разомните ступкой.
Заполните стакан льдом и долейте газировку.
Перемешайте и украсьте мятным листом.
Ингредиенты:
150 мл апельсинового сока;
50 мл ананасового сока;
50 мл кокосового молока;
кубики льда.
Приготовление:
В блендере смешайте все ингредиенты до однородности.
Налейте в высокие бокалы и добавьте лед.
Украсьте кусочком ананаса или зонтиком.
Ингредиенты:
100 г замороженной малины;
150 мл яблочного сока;
50 мл лимонного сока;
газировка;
мята для украшения.
Приготовление:
В чаше для блендера смешайте малину, яблочный и лимонный соки.
Процедите через сито, чтобы избавиться от ягодных косточек.
Налейте в стакан, добавьте газировку и лед.
Украсьте мятой и подавайте.
Ингредиенты:
1 свежий огурец;
2 столовые ложки лимонного сока;
1 чайная ложка меда;
газировка;
лед.
Приготовление:
Огурец очистите и натрите на терке или измельчите в блендере.
Процедите сок через сито и смешайте с лимонным соком и медом.
Налейте в бокал, добавьте газ и лед.
Украсьте огуречной лентой.
Ингредиенты:
200 мл молока;
2 столовые ложки какао-порошка;
1 столовая ложка сахара;
кубики льда;
сливки для украшения.
Приготовление:
Нагрейте молоко и растворите в нем какао и сахар. Остудите.
В блендере смешайте молоко со льдом.
Налейте в бокал и украсьте взбитыми сливками.
Ингредиенты:
100 мл апельсинового сока;
50 мл грейпфрутового сока;
50 мл лимонного сока;
1 чайная ложка меда;
газировка;
лед.
Приготовление:
В шейкере смешайте все соки и мед.
Налейте в стакан, добавьте газировку и лед.
Украсьте кусочком лимона.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что смешение различных видов алкоголя, таких как водка и пиво, может иметь серьезные последствия для здоровья. Хотя многие считают, что это просто миф, на самом деле существуют научные обоснования, почему следует избегать такого сочетания. Почему не стоит смешивать водку с пивом, и какие последствия это может иметь для вашего организма – по ссылке.
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