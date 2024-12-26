Лучшие рецепты безалкогольных коктейлей для ваших вечеринок

Праздничные вечеринки и встречи с друзьями – это всегда отличный повод для приятного общения. Но не все гости любят алкогольные напитки, или они хотят попробовать что-то легкое и освежающее. В этих случаях безалкогольные коктейли станут идеальным решением. Они яркие, вкусные и могут быть настоящим украшением вашего стола. "Комментарии" собрали рецепты самых популярных и оригинальных безалкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома.

Безалкогольные коктейли. Фото freepick

1. "Мохито без алкоголя"

Ингредиенты:

1 лайм;

несколько веточек свежей мяты;

2 чайные ложки сахара;

газировка;

лед.

Приготовление:

Разрежьте лайм и уложите в стакан. Добавьте мяту и сахар, осторожно разомните ступкой. Заполните стакан льдом и долейте газировку. Перемешайте и украсьте мятным листом.

2. "Тропический рай"

Ингредиенты:

150 мл апельсинового сока;

50 мл ананасового сока;

50 мл кокосового молока;

кубики льда.

Приготовление:

В блендере смешайте все ингредиенты до однородности. Налейте в высокие бокалы и добавьте лед. Украсьте кусочком ананаса или зонтиком.

3. "Ягодное наслаждение"

Ингредиенты:

100 г замороженной малины;

150 мл яблочного сока;

50 мл лимонного сока;

газировка;

мята для украшения.

Приготовление:

В чаше для блендера смешайте малину, яблочный и лимонный соки. Процедите через сито, чтобы избавиться от ягодных косточек. Налейте в стакан, добавьте газировку и лед. Украсьте мятой и подавайте.

4. "Свежесть огурца"

Ингредиенты:

1 свежий огурец;

2 столовые ложки лимонного сока;

1 чайная ложка меда;

газировка;

лед.

Приготовление:

Огурец очистите и натрите на терке или измельчите в блендере. Процедите сок через сито и смешайте с лимонным соком и медом. Налейте в бокал, добавьте газ и лед. Украсьте огуречной лентой.

5. "Шоколадное блаженство"

Ингредиенты:

200 мл молока;

2 столовые ложки какао-порошка;

1 столовая ложка сахара;

кубики льда;

сливки для украшения.

Приготовление:

Нагрейте молоко и растворите в нем какао и сахар. Остудите. В блендере смешайте молоко со льдом. Налейте в бокал и украсьте взбитыми сливками.

6. "Цитрусовый микс"

Ингредиенты:

100 мл апельсинового сока;

50 мл грейпфрутового сока;

50 мл лимонного сока;

1 чайная ложка меда;

газировка;

лед.

Приготовление:

В шейкере смешайте все соки и мед. Налейте в стакан, добавьте газировку и лед. Украсьте кусочком лимона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что смешение различных видов алкоголя, таких как водка и пиво, может иметь серьезные последствия для здоровья. Хотя многие считают, что это просто миф, на самом деле существуют научные обоснования, почему следует избегать такого сочетания. Почему не стоит смешивать водку с пивом, и какие последствия это может иметь для вашего организма – по ссылке.