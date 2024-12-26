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Лучшие рецепты безалкогольных коктейлей для ваших вечеринок

Как сделать вечеринку яркой без алкоголя

26 декабря 2024, 17:59
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Праздничные вечеринки и встречи с друзьями – это всегда отличный повод для приятного общения. Но не все гости любят алкогольные напитки, или они хотят попробовать что-то легкое и освежающее. В этих случаях безалкогольные коктейли станут идеальным решением. Они яркие, вкусные и могут быть настоящим украшением вашего стола. "Комментарии" собрали рецепты самых популярных и оригинальных безалкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома.

Лучшие рецепты безалкогольных коктейлей для ваших вечеринок

Безалкогольные коктейли. Фото freepick

1. "Мохито без алкоголя"

Ингредиенты:

  • 1 лайм;

  • несколько веточек свежей мяты;

  • 2 чайные ложки сахара;

  • газировка;

  • лед.

Приготовление:

  1. Разрежьте лайм и уложите в стакан.

  2. Добавьте мяту и сахар, осторожно разомните ступкой.

  3. Заполните стакан льдом и долейте газировку.

  4. Перемешайте и украсьте мятным листом.

2. "Тропический рай"

Ингредиенты:

  • 150 мл апельсинового сока;

  • 50 мл ананасового сока;

  • 50 мл кокосового молока;

  • кубики льда.

Приготовление:

  1. В блендере смешайте все ингредиенты до однородности.

  2. Налейте в высокие бокалы и добавьте лед.

  3. Украсьте кусочком ананаса или зонтиком.

3. "Ягодное наслаждение"

Ингредиенты:

  • 100 г замороженной малины;

  • 150 мл яблочного сока;

  • 50 мл лимонного сока;

  • газировка;

  • мята для украшения.

Приготовление:

  1. В чаше для блендера смешайте малину, яблочный и лимонный соки.

  2. Процедите через сито, чтобы избавиться от ягодных косточек.

  3. Налейте в стакан, добавьте газировку и лед.

  4. Украсьте мятой и подавайте.

4. "Свежесть огурца"

Ингредиенты:

  • 1 свежий огурец;

  • 2 столовые ложки лимонного сока;

  • 1 чайная ложка меда;

  • газировка;

  • лед.

Приготовление:

  1. Огурец очистите и натрите на терке или измельчите в блендере.

  2. Процедите сок через сито и смешайте с лимонным соком и медом.

  3. Налейте в бокал, добавьте газ и лед.

  4. Украсьте огуречной лентой.

5. "Шоколадное блаженство"

Ингредиенты:

  • 200 мл молока;

  • 2 столовые ложки какао-порошка;

  • 1 столовая ложка сахара;

  • кубики льда;

  • сливки для украшения.

Приготовление:

  1. Нагрейте молоко и растворите в нем какао и сахар. Остудите.

  2. В блендере смешайте молоко со льдом.

  3. Налейте в бокал и украсьте взбитыми сливками.

6. "Цитрусовый микс"

Ингредиенты:

  • 100 мл апельсинового сока;

  • 50 мл грейпфрутового сока;

  • 50 мл лимонного сока;

  • 1 чайная ложка меда;

  • газировка;

  • лед.

Приготовление:

  1. В шейкере смешайте все соки и мед.

  2. Налейте в стакан, добавьте газировку и лед.

  3. Украсьте кусочком лимона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что смешение различных видов алкоголя, таких как водка и пиво, может иметь серьезные последствия для здоровья. Хотя многие считают, что это просто миф, на самом деле существуют научные обоснования, почему следует избегать такого сочетания. Почему не стоит смешивать водку с пивом, и какие последствия это может иметь для вашего организма – по ссылке.



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Источник: https://comments.ua/ua
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