Однако недавние исследования показывают, что даже короткие, но регулярные упражнения могут оказать значительное влияние на наше здоровье. Ученые выяснили, что дополнительные 10 минут физической активности в день могут предотвратить тысячи преждевременных смертей ежегодно. Но какие именно упражнения следует выполнять и как они влияют на наш организм – разбирались "Комментарии".

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1. Короткие интенсивные упражнения:

Исследования показывают, что короткие физические упражнения, особенно те, которые повышают частоту сердечных сокращений, могут улучшить концентрацию внимания и помочь предотвратить негативные последствия сидящего образа жизни.

Это могут быть быстрые тренировки, основанные на практиках, таких как цигун или другие виды активности, повышающие пульс.

2. Умеренная физическая активность:

Ученые рекомендуют уделять физической активности от 450 до 750 минут в неделю, что в 3–5 раз превышает минимальные рекомендации ВОЗ. Это может существенно снизить риск появления сердечно-сосудистых и других заболеваний.

К таким видам активности относятся ходьба, езда на велосипеде, танцы и другие упражнения, которые повышают частоту сердечных сокращений и улучшают кровообращение.

3. Силовые упражнения:

Укрепление мышц является важной составляющей здорового образа жизни. Упражнения с лентой сопротивления, упражнения с собственным весом (йога, приседания, планка, отжим), тяжелая работа в саду или огороде, а также танцы способствуют укреплению мышц.

Эти упражнения помогают поддерживать мышечную массу, что является ключевым фактором в предотвращении возрастных заболеваний.

4. Практики восточной медицины:

Китайские практики, такие как цигун, включают в себя дыхательные упражнения и мягкие движения, направленные на улучшение кровообращения и укрепление иммунитета. Большинство китайцев начинает свой день с дыхательной гимнастики, а завершают игрой в настольный теннис или бадминтон. Даже обычная ходьба в течение 20 минут в день может улучшить кровообращение.

5. Упражнения йоги:

Йога сочетает физические упражнения с дыхательными практиками, что способствует гармонии тела и разума. Базовые упражнения йоги, такие как планка, вне треугольника и вне собаки мордой вниз, помогают укрепить мышцы, улучшить гибкость и баланс.

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