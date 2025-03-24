7 вещей, которые никогда нельзя класть в стиральную машину

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Slava Kot
Стиральная машинка стала одним из самых удобных бытовых приборов, существенно облегчающих уход за одеждой и текстилем. Однако не все вещи можно безопасно класть в барабан. Некоторые ткани и предметы могут испортиться сами, в то время как другие могут повредить технику или даже создать опасность для дома. Чтобы избежать неприятностей, следует запомнить список вещей, которые категорически нельзя стирать в стиральной машинке.
Вещи, которые нельзя стирать в стиральной машине. Фото из открытых источников
Тонкие ткани, такие как шелк, ацетат, бархат, шерсть и тафта, могут потерять форму, сесть или даже расползаться после машинной стирки. Также не стоит стирать одежду с бисером, блестками или вышивкой. В таком случае барабан может повредить отделку, а мелкие детали засорят фильтры.
Полезный совет: проверяйте ярлыки на одежде и используйте ручную стирку или специальный деликатный режим.
Тряпки или одежду, содержащую следы бензина, моторного масла, растворителя для краски или другой химии, нельзя класть в стиральную машину. При стирке и особенно сушке остатки веществ могут вспыхнуть.
Полезный совет: промойте такие вещи вручную с мыльным раствором и дайте высохнуть на открытом воздухе.
Яркие вещи, особенно батик и ткани с неустойчивой покраской, могут линять во время машинной стирки. Это не только испортит саму одежду, но и может перекрасить другие вещи в барабане.
Полезный совет: первую стирку таких тканей лучше делать вручную в холодной воде, используя средства для закрепления цвета.
Поролоновые подушки, в частности с эффектом памяти, не выдерживают агрессивной машинной стирки. Они теряют форму, распадаются на куски и могут повредить стиральную машину.
Полезный совет: очищайте подушки вручную, используя точечный метод, во время которого нанесите мягкое моющее средство и промокните подушку влажной тканью.
Коврики из джута, шерсти, шелка или махровой ткани нельзя стирать в машине, поскольку они впитывают много воды, теряют форму и могут повредить механизм машинки.
Полезный совет: такие коврики лучше чистить пылесосом или вручную.
Перегрузка стиральной машины не только снижает качество стирки, но и может привести к разбалансированию барабана, повышенной нагрузке на двигатель и, наконец, поломке.
Полезный совет: загружайте вещи в соответствии с рекомендуемым весом машинки.
Некоторые люди думают, что чем больше стирального порошка, тем чище будет одежда. На самом деле избыток моющего средства создает много пены, что может привести к засорению системы и повреждению стиральной машинки.
Полезный совет: соблюдайте рекомендованные дозировки стирального средства на упаковке.
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