7 вещей, которые никогда нельзя класть в стиральную машину

Стиральная машинка стала одним из самых удобных бытовых приборов, существенно облегчающих уход за одеждой и текстилем. Однако не все вещи можно безопасно класть в барабан. Некоторые ткани и предметы могут испортиться сами, в то время как другие могут повредить технику или даже создать опасность для дома. Чтобы избежать неприятностей, следует запомнить список вещей, которые категорически нельзя стирать в стиральной машинке.

Вещи, которые нельзя стирать в стиральной машине. Фото из открытых источников

1. Нежные ткани

Тонкие ткани, такие как шелк, ацетат, бархат, шерсть и тафта, могут потерять форму, сесть или даже расползаться после машинной стирки. Также не стоит стирать одежду с бисером, блестками или вышивкой. В таком случае барабан может повредить отделку, а мелкие детали засорят фильтры.

Полезный совет: проверяйте ярлыки на одежде и используйте ручную стирку или специальный деликатный режим.

2. Одежда с остатками легковоспламеняющихся веществ

Тряпки или одежду, содержащую следы бензина, моторного масла, растворителя для краски или другой химии, нельзя класть в стиральную машину. При стирке и особенно сушке остатки веществ могут вспыхнуть.

Полезный совет: промойте такие вещи вручную с мыльным раствором и дайте высохнуть на открытом воздухе.

3. Батик и ткани с неустойчивыми красителями

Яркие вещи, особенно батик и ткани с неустойчивой покраской, могут линять во время машинной стирки. Это не только испортит саму одежду, но и может перекрасить другие вещи в барабане.

Полезный совет: первую стирку таких тканей лучше делать вручную в холодной воде, используя средства для закрепления цвета.

4. Подушки из пены памяти

Поролоновые подушки, в частности с эффектом памяти, не выдерживают агрессивной машинной стирки. Они теряют форму, распадаются на куски и могут повредить стиральную машину.

Полезный совет: очищайте подушки вручную, используя точечный метод, во время которого нанесите мягкое моющее средство и промокните подушку влажной тканью.

5. Некоторые виды ковров

Коврики из джута, шерсти, шелка или махровой ткани нельзя стирать в машине, поскольку они впитывают много воды, теряют форму и могут повредить механизм машинки.

Полезный совет: такие коврики лучше чистить пылесосом или вручную.

6. Слишком многое за один раз

Перегрузка стиральной машины не только снижает качество стирки, но и может привести к разбалансированию барабана, повышенной нагрузке на двигатель и, наконец, поломке.

Полезный совет: загружайте вещи в соответствии с рекомендуемым весом машинки.

7. Слишком много моющего средства

Некоторые люди думают, что чем больше стирального порошка, тем чище будет одежда. На самом деле избыток моющего средства создает много пены, что может привести к засорению системы и повреждению стиральной машинки.

Полезный совет: соблюдайте рекомендованные дозировки стирального средства на упаковке.

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