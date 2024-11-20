5 вещей, которые дарить категорически запрещено: привлекают неудачу

Подарок – это больше, чем просто жест. Он несет энергетику, которая может повлиять на дальнейшие отношения с человеком или даже его судьбой. В разных культурах мира есть запрещенные подарки, считающиеся носителями отрицательной энергии. Давайте рассмотрим пять вещей, которые дарить не стоит, если не хотите навлечь неприятности.

5 вещей, которые не стоит дарить: они могут навлечь несчастье

1. Часы: отсчет до разлуки

На первый взгляд, стильные часы – это отличный подарок. Но вы знали, что во многих странах он символизирует не начало, а конец? В Китае, например, подарок в виде часов ассоциируется с "похоронным ритуалом" и счетом времени до завершения отношений. Если вы все же решили рискнуть, обязательно попросите получателя подарка заплатить за него хотя бы символическую монету. Это якобы разрывает негативную связь.

2. Острые предметы: разрежьте не подарок, а отношения

Дарить ножи, ножницы или даже обычные канцелярские ножи – плохая примета у многих народов. Острые предметы символизируют конфликты и разрывы. Они якобы перерезают дружбу или любовь. Если такой подарок кажется вам необходимым, соблюдайте правила: получатель должен купить его за символическую сумму, например, одну гривну.

3. Пустой кошелек: знак финансовых затруднений

Подарить кошелек — это как бы пожелать человеку богатства, но есть одно "но". Если вы простите кошелек пустым, считается, что вы программируете человека на финансовые проблемы. Хотите, чтобы подарок приносил удачу? Положите внутрь монету или купюру, даже малейшего номинала.

4. Зеркала: ворота в другой мир

Зеркало – вещь мистическая. Многие культуры верят, что оно не только отражает внешность, но и отнимает энергию человека. Подаренное зеркало может стать "порталом" для бед и проблем в жизни получателя. Если вы все же выбрали зеркало в подарок, убедитесь, что человек понимает символику такого жеста.

5. Платки: слезы и прощание

Платки издавна ассоциируются со слезами, болезнями или даже похоронами. Дарить платок — все равно что намекать на прощание или трудности, которые ждут человека. Если вам очень хочется подарить этот аксессуар, добавьте в подарок монету — это поможет избежать нежелательных последствий.

Неудачно подобранный презент может оставить неприятный осадок или даже усугубить отношения. Выбирая подарок, учитывайте не только вкусы человека, но возможные приметы или символику, связанную с вещью. Помните: лучший подарок — это приносящий искреннюю улыбку, а не тревожные мысли.