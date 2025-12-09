Копейка к копейке — и нищета: где нельзя хранить мелочь, чтобы не навлечь бедность

Времена меняются, но народная мудрость держится крепко. Еще наши бабушки говорили: нельзя пренебрегать копейками — они первые знают, будет ли в доме достаток. И что интересно — немало примет до сих пор срабатывают!

Копейки в неправильном месте могут забрать деньги из дома

К примеру, никогда не оставляйте монеты на столе поверх скатерти . Да, удобно положить остальное после магазина, но примета говорит: так семья будет тратить все деньги только на еду. А значит, на что-то большее — не будет хватать.

Не берете сдачу с копеек, мол, "мелочь"? А зря. Считается, что вместе с копейками можно оставить свою финансовую удачу. Деньги, как и люди, не любят, когда их игнорируют.

А еще — никогда не храните монеты, ставшие свидетелями ссоры . Если в комнате гремел скандал, а рядом лежала копилка — лучше эти монеты потратить или дать нищим. Они могут "носить" на себе негатив.

Есть и неочевидное табу: не храните копейки в пластиковых бутылках . Это – "финансовый тупик", говорят знатоки. Пластик будто бы "глушит" энергетику денег. Лучше выбрать стеклянную или фарфоровую копилку. Кстати, звук ее разбиения, когда вы получаете накопившееся, якобы снимает с монет весь негатив и "перезагружает" энергетику.

Еще одно важное: монеты на кровати – к болезням . Считается, что заработанные деньги пойдут на лекарства. Поэтому не бросайте копейки кое-как.

А вот где копейки должны быть – это углы стола (под скатертью). Наши предки верили, что такой ритуал притягивает деньги в дом. Также хорошо положить желтую монету в кошелек и никогда ее не тратить. Она как якорь для денежного потока.

Еще копейки можно спрятать в кармане одежды , которую вы не носите: в летнем платье зимой или в пуховике летом. Это своеобразный денежный "оберег".

И классика жанра – монеты под ковриком у входа или на подоконнике . Это тоже работает на финансовое "заземление". А когда разбиваете старую копилку – не забудьте одну монетку оставить для новой. Так вы не разорвете цепь денег в доме.

