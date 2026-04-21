logo

BTC/USD

76008

ETH/USD

2319.04

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Колорадский жук точно не будет донимать: эти 5 растений спасут ваш огород
commentss НОВОСТИ Все новости

Колорадский жук точно не будет донимать: эти 5 растений спасут ваш огород

Пять ароматных растений защитят картофель, сохранят урожай и уменьшат расходы на химию.

21 апреля 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Каждый год дачники сталкиваются с одной и той же проблемой — нашествием колорадского жука, способного быстро уничтожить картофельные насаждения. Химические средства не всегда дают ожидаемый результат: вредитель достаточно быстро производит стойкость к препаратам, а затраты на их приобретение только возрастают. Именно поэтому все больше огородников обращают внимание на естественные методы защиты, основанные на использовании растений с насыщенным ароматом.

Фото: из открытых источников

Суть этого способа проста: колорадский жук ориентируется на запах картофеля и может ощутить его на значительном расстоянии. Если рядом растут культуры с резким или специфическим ароматом, они маскируют запах основного растения и дезориентируют вредителя. В результате он просто не находит грядку или обходит ее.

Среди самых эффективных природных "защитников" следует выделить пижму — растение с резким запахом, способное подавлять чувствительность насекомых. Ее можно использовать как в виде настоя для опрыскивания, так и высаживать по краям участка. Не менее действенна горькая полынь: его насыщенный аромат отпугивает вредителей, а отвары на его основе хорошо держатся на листьях после добавления мыла.

Бархатцы выполняют сразу несколько функций: они не только создают ароматный барьер, но и выделяют в почву вещества, негативно влияющие на личинки. Их часто высаживают прямо между рядами картофеля. Чеснок также является мощным природным репеллентом благодаря алицину – активному веществу, выделяющемуся при измельчении зубцов. Его можно как сажать вместе с картофелем, так и использовать в виде настоев.

Дополнительно следует обратить внимание на мелиссу или кошачью мяту. Их свежий лимонный аромат эффективно отпугивает насекомых, а срезанная зелень может служить мульчей, сохраняя влагу в почве.

Обработку растений лучше проводить в утренние или вечерние часы во избежание повреждения листьев. Сочетание нескольких таких культур создает естественную защиту, которая помогает сохранить урожай без лишних затрат и химического вмешательства.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости