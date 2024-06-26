Когда украинцы отмечают Петра и Павла: традиции и приметы

29 июня 2024 года украинцы отметят один из древнейших христианских праздников – День святых апостолов Петра и Павла. Именно в этот день, по церковным канонам, верующие всего мира вспоминают жизнь и деяния двух ключевых фигур христианской истории.

Когда Петра и Павла 2024 по новому календарю

История праздника

Празднование в честь Петра и Павла уходит корнями в глубину веков. Первое официальное чествование этих апостолов состоялось еще в 324 году в Константинополе, где были построены храмы в их честь.

Традиции и обряды

В Украине этот день традиционно ассоциируется с началом лета и подготовкой к урожайному осеннему сезону. В народе его называют "Петров день", символизируя "верхушку лета". Отмечается он особыми обрядами: дома белят, на окна вешают новые полотенца, а во дворах устраивают генеральные уборки.

Особое внимание к празднику проявляют молодые девушки, которые плетут венки из полевых цветов, добавляя в них красные маки – символ красоты и плодородия. Эти венки затем носят во время праздничных гуляний, где не обходится без пения и танцев. Этот день также сопровождается гаданиями и веселыми развлечениями, наполняя праздник радостной и легкой атмосферой.

Кулинарные предпочтения

Неотъемлемой частью празднования является приготовление сырных баб – традиционного блюда, которым по преданиям угощались апостолы во время своих миссионерских путешествий. Эти пышные и ароматные пироги символизируют гостеприимство и щедрость украинского народа.

Приметы и верования

Среди народных примет, связанных с этим днем, особое место занимает погода. Считается, что холодный Петр и Павл предвещает тяжелый год, а жаркий – обещает холодное Рождество. Помимо этого, моряки молятся святому Петру о благоприятных ветрах, а первые украинские предприниматели – святому Павлу о процветании их дел.