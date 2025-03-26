logo

BTC/USD

84010.27

ETH/USD

1881.17

LTC/USD

87.22

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Когда лучше всего высевать морковь в открытую почву весной 2025 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда лучше всего высевать морковь в открытую почву весной 2025 года

Выращивающие рассаду моркови могут начать это в марте, чтобы до конца апреля высадить рассаду в открытый грунт.

26 марта 2025, 18:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Март – это период, когда садоводы и огородники активно начинают подготовку своих участков, возделывают землю, выбирают семена для посева и готовят рассаду. Поэтому важно знать, когда лучше сеять морковь в открытую почву весной 2025 года, на какие дни стоит обратить внимание, чтобы достичь хорошего урожая, и как правильно посеять этот популярный корнеплод.

Когда лучше всего высевать морковь в открытую почву весной 2025 года

Фото: из открытых источников

Когда сеять морковь весной 2025 года

Идеальная температура для посева моркови – до 15°C, а почва должна прогреться до 8°C. В Украине эти условия обычно наблюдаются в конце апреля или начале мая. В этот период можно не волноваться из-за ночных заморозков, а земля будет достаточно прогрета для успешного прорастания семян.

Выращивающие рассаду моркови могут начать это в марте, чтобы до конца апреля высадить рассаду в открытый грунт.

Благоприятные дни для посева моркови по лунному календарю в апреле 2025:

1, 2, 6, 7, 12, 13, 21, 22, 23, 29

Однако при выборе дня для посева моркови следует учитывать не только лунный календарь, но и погодные условия. Идеальный день для посева – солнечный, теплый, без дождя.

Полезные советы для посева моркови

·          Выбирайте хорошо освещенный участок, поскольку морковь не любит тень.

·          Тщательно перекопайте землю, избавившись от сорняков, и разрыхлите почву.

·          Используйте органические удобрения, например перегной или компост, чтобы улучшить плодородие земли.

·          Перед посевом увлажните почву.

·          Сейте семена на глубину 1-1,5 см. Если посеять поглубже, семена могут не прорасти.

·          После того, как растения вырастут, их следует прореживать, в противном случае морковь будет мелкой.

·          Регулярно поливайте и разрыхляйте почву, поскольку морковь нуждается во влажной среде для нормального развития.

Портал "Комментарии" писал, что морковь по-корейски – это популярная закуска, сочетающая в себе пикантный вкус и хрустящую текстуру. Однако для некоторых людей его употребление может быть опасным. Отрицательно повлиять на здоровье может большое количество соли и других специй.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости