Когда лучше сеять морковь и лук в почву: оптимальные сроки и советы

Посев моркови и лука – важный этап в выращивании овощей, ведь правильный выбор времени посадки влияет на урожайность и качество корнеплодов. В статье рассмотрим оптимальные сроки посева этих культур, учитывая погодные условия и тип почвы.

Когда сеять морковь и лук

Посев моркови: когда и как правильно сеять?

Ранние сроки посева

Морковь – холодостойкая культура, поэтому ее можно сеять уже весной, когда температура почвы прогреется до 3…5°C. Оптимальные сроки:

Раннеспелые сорта – с конца марта до середины апреля.

Среднеспелые и позднеспелые сорта – со второй половины апреля до начала мая.

Летний посев

Для хранения зимой морковь сеют в июне – это позволяет получить сочные, сладкие корнеплоды, хорошо лежащие до весны.

Подзимний посев

Чтобы получить раннюю морковь весной, можно сеять поздней осенью – в октябре-ноябре, когда температура стабильно опустится до 2…0°C. Такой способ позволяет семенам перезимовать в почве и прорасти раньше весной.

Советы по посеву моркови

Выбирайте легкую, рыхлую почву, чтобы корнеплоды не деформировались.

Перед посевом замочите семена на несколько часов в теплой воде, чтобы ускорить прорастание.

Оптимальная глубина заделки семян – 1,5–2 см.

Расстояние между рядами – 20–25 см, между семенами – 4–5 см (избыток можно прореживать).

Посев лука: когда высаживать сеянку и семена?

Посев лука-севок весной

Лук хорошо переносит холод, поэтому его высаживают в открытый грунт, когда температура почвы прогреется до 5…7°C, обычно это:

Конец марта – начало апреля в южных регионах.

Середина – конец апреля в центральных и северных областях.

Посев семян (чернушек) на репку

Если вы выращиваете лук из семян, сеять его можно раньше – с конца марта по середину апреля, в зависимости от региона.

Осенняя посадка (подзимняя)

Лук-сеянку можно высаживать в октябре-ноябре, когда температура почвы опускается до 0…3°C. Такой метод позволяет получить ранний урожай весной, а растения будут более стойкими к болезням.

Советы по посадке лука

Высаживайте сеянку на глубину 2–3 см, оставляя расстояние 8–10 см между луковицами.

Расстояние между рядами – 20–25 см.

Лук любит солнечные места и легкие почвы, хорошо дренированные.

Вывод

Морковь сеют ранней весной (март-апрель), летом (июнь) для хранения или под зиму (октябрь-ноябрь).

Лук (сеянку) высаживают с конца марта до конца апреля или под зиму в октябре-ноябре.

Обе культуры любят легкую почву, достаточно влаги на начальном этапе и солнечное место.

Правильный выбор времени посадки поможет получить качественный и обильный урожай!

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