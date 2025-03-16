Когда лучше сеять морковь и лук в почву: оптимальные сроки и советы

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Недилько Ксения
Посев моркови и лука – важный этап в выращивании овощей, ведь правильный выбор времени посадки влияет на урожайность и качество корнеплодов. В статье рассмотрим оптимальные сроки посева этих культур, учитывая погодные условия и тип почвы.
Когда сеять морковь и лук
Ранние сроки посева
Морковь – холодостойкая культура, поэтому ее можно сеять уже весной, когда температура почвы прогреется до 3…5°C. Оптимальные сроки:
Раннеспелые сорта – с конца марта до середины апреля.
Среднеспелые и позднеспелые сорта – со второй половины апреля до начала мая.
Летний посев
Для хранения зимой морковь сеют в июне – это позволяет получить сочные, сладкие корнеплоды, хорошо лежащие до весны.
Подзимний посев
Чтобы получить раннюю морковь весной, можно сеять поздней осенью – в октябре-ноябре, когда температура стабильно опустится до 2…0°C. Такой способ позволяет семенам перезимовать в почве и прорасти раньше весной.
Выбирайте легкую, рыхлую почву, чтобы корнеплоды не деформировались.
Перед посевом замочите семена на несколько часов в теплой воде, чтобы ускорить прорастание.
Оптимальная глубина заделки семян – 1,5–2 см.
Расстояние между рядами – 20–25 см, между семенами – 4–5 см (избыток можно прореживать).
Посев лука-севок весной
Лук хорошо переносит холод, поэтому его высаживают в открытый грунт, когда температура почвы прогреется до 5…7°C, обычно это:
Конец марта – начало апреля в южных регионах.
Середина – конец апреля в центральных и северных областях.
Посев семян (чернушек) на репку
Если вы выращиваете лук из семян, сеять его можно раньше – с конца марта по середину апреля, в зависимости от региона.
Осенняя посадка (подзимняя)
Лук-сеянку можно высаживать в октябре-ноябре, когда температура почвы опускается до 0…3°C. Такой метод позволяет получить ранний урожай весной, а растения будут более стойкими к болезням.
Советы по посадке лука
Высаживайте сеянку на глубину 2–3 см, оставляя расстояние 8–10 см между луковицами.
Расстояние между рядами – 20–25 см.
Лук любит солнечные места и легкие почвы, хорошо дренированные.
Вывод
Морковь сеют ранней весной (март-апрель), летом (июнь) для хранения или под зиму (октябрь-ноябрь).
Лук (сеянку) высаживают с конца марта до конца апреля или под зиму в октябре-ноябре.
Обе культуры любят легкую почву, достаточно влаги на начальном этапе и солнечное место.
Правильный выбор времени посадки поможет получить качественный и обильный урожай!
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