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Какой сегодня праздник отмечают в Украине: 5 июля

Сегодня отмечается День трудоголиков и Всемирный день бикини

сегодня, 10:26
Автор:
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Черновалова Кристина
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5 июля в Украине — это не просто дата в календаре, но и время, когда народные традиции и приметы оживают в повседневной жизни. Этот день богат на украинские обычаи, которые передаются из поколения в поколение, обогащая культурное наследие страны.

Какой сегодня праздник отмечают в Украине: 5 июля

Какой сегодня, 5 июля, праздник – все об этом дне

Согласно народным верованиям, яркая луна на небе сегодняшним утром обещает теплую и сухую осень, а утренняя радуга предвещает дождь. Зеленоватый оттенок луны предупреждает о предстоящем дожде, а капельки влаги на листьях клена предсказывают затяжные дожди через пару дней.

Сегодня также отмечают именины у тех, кто носит имена Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Анна, Варвара, Елизавета. 

В этот день также вспоминают святого Афанасия Атонского, символа веры и самопожертвования. Его жизненный путь напоминает о духовных стремлениях и отдаче обществу.

В этот день вспоминают освобождение Краматорска и Славянска, когда украинские войска вытеснили пророссийские сепаратистские силы в 2014 году. Это был значимый шаг на пути к восстановлению украинской территориальной целостности.

Помимо этого, 5 июля в мире отмечают такие необычные праздники, как День механического карандаша и Всемирный день бикини. Эти даты напоминают нам о разнообразии культур и обычаев. Механический карандаш, который стал неотъемлемой частью жизни многих профессионалов, празднует свою точность и удобство использования. А бикини, символ лета и отдыха, отмечает свою популярность с момента создания в 1946 году.

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