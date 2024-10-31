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Какой ритуал нужно сделать 1 ноября, чтобы месяц был удачный

Как привлечь удачу в новом месяце

сегодня, 23:00
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Первый день ноября – это не только начало нового месяца, но и отличная возможность настроиться на успех. Астрологи утверждают, что специальные ритуалы, проведённые в этот день, могут привлечь положительную энергию и помочь в реализации ваших планов. В этом материале мы рассмотрим, какой ритуал нужно выполнить 1 ноября 2024, чтобы сделать ноябрь удачным.

Какой ритуал нужно сделать 1 ноября, чтобы месяц был удачный

Ритуал. Фото: freepik

Ритуал очистки и настройки

1. Подготовка

Перед тем как начать обряд, подготовьте спокойное место, где вас никто не будет отвлекать. Соберите все необходимые атрибуты: свечи (белые или зеленые), аромаолия (лаванда или цитрус), лист бумаги и ручку.

2. Очистка пространства

Начните с очищения пространства от отрицательной энергии. Для этого зажгите свечи и распылите аромат в комнате. Визуализируйте, как положительная энергия заполняет ваше окружение, а негатив выветривается.

3. Формулировка намерений

На листе бумаги напишите свои намерения и желания на ноябрь. Используйте положительные формулировки, например, "Я привлекаю успех в своей карьере" или "Я испытываю радость и гармонию в отношениях". Старайтесь вложить в написанные слова свои эмоции и веру в их реализацию.

4. Ритуал огня

После того, как вы написали свои желания, зажгите листок бумаги от свечи, воображая, как ваши намерения реализуются. Дайте бумагу сгореть полностью, а пепел развейте по ветру или в саду, символизируя отпускание своих желаний во Вселенную.

5. Завершение ритуала

В завершение ритуала поблагодарите Вселенную за поддержку и верьте, что ваши желания исполнятся. Оставьте свечи догорать, чтобы продолжить настройку на положительную энергию.

Ритуал, исполненный 1 ноября 2024 года, поможет настроиться на удачный месяц. Важно верить в свои желания и открываться новым возможностям. Привлекайте удачу, практикуя эти простые действия, и пусть ноябрь принесет положительные изменения!



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