Какие вещи не стоит стирать в холодной воде: топ-5

Кажется, что стирка в холодной воде – это универсальное решение для всех типов тканей. Но такое удобство может стоить вашим вещам дорого, если не учесть особенности разных материалов. Холодная вода может не только не удалять загрязнения, но и разрушать структуру ткани. Чтобы предотвратить неприятные сюрпризы, рассмотрим пять типов вещей, которые всегда следует стирать в воде с соответствующей температурой.

5 видов вещей, которые никогда нельзя стирать в холодной воде

1. Шелковые вещи

Натуральный шелк – это материал, который ассоциируется с роскошью и элегантностью, и обращаться с ним следует соответственно. Холодная вода может лишить шелка его природного блеска и эластичности. К тому же загрязнения от косметики или пота могут оставаться на шелковой поверхности, даже после стирки. Поэтому рекомендуется использовать теплую воду (около 30-40 °C) и специальные средства, которые бережно ухаживают за деликатными тканями.

2. Махровые полотенца

Махровые изделия, особенно полотенца, нуждаются в тщательной очистке. Холодная вода не всегда способна удалить накопленные кусочки грязи и бактерии, которые задерживаются в махровых волокнах. Как результат – потеря мягкости, объема и даже развитие неприятного запаха. Идеальная температура для стирки таких вещей колеблется от 40 до 60 °C, что обеспечивает чистоту и комфорт.

3. Спортивная одежда

Одежда для тренировок разработана таким образом, чтобы поддерживать комфорт во время активных нагрузок, но это не означает, что ее можно стирать как угодно. Холодная вода плохо справляется с загрязнениями от пота и не всегда эффективно удаляет накапливающиеся на спортивном текстиле бактерии. Стирка в тёплой воде (30-40 °C) позволяет сохранить эластичность и функциональность материалов.

4. Хлопковое и льняное постельное белье

Хлопковое и льняное постельное белье ежедневно подвергается воздействию пыли, микрочастиц и остатков кремов. Стирка в холодной воде может оставить часть загрязнений на ткани, что снижает гигиенические свойства белья. Кроме того, такие материалы требуют большего ухода для сохранения текстуры и цвета. Оптимальная температура стирки для этих тканей – 40-60 °C.

5. Шерстяные вещи

Шерстяная одежда — настоящее спасение в холодное время года, но и требует правильного подхода к стирке. Холодная вода не может проникнуть в структуру шерстяных волокон, оставляя грязь и вызывая утрату формы. Лучший вариант для стирки шерсти – теплая вода (до 30 °C) и специальный режим для деликатных тканей, что поможет избежать усадки и повреждений.

Как ухаживать за одеждой, чтобы избежать ошибок?

Уход за вещами требует внимания к деталям, и правильный выбор температурного режима – один из ключевых факторов. Перед стиркой всегда следует обращать внимание на рекомендации производителя, указанные на этикетках. Выбор правильного стирального средства также может существенно повлиять на конечный результат.