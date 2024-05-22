Какие имена выбирают для малышей в мае: список популярных имен

Поиск идеального имени для новорожденного может быть сложным заданием для родителей. Однако, согласно последним данным, май 2024 года выделяется определенными трендами в именах для мальчиков и девочек. Вот семь наиболее популярных имен, которые доминируют в выборе современных родителей.

Популярные имена для новорожденных детей

Имена для мальчиков:

Александр — Имя, означающее "защитник", остается вне времени и моды, подчеркивая силу и благородство его носителя. Максим — Значение "самый великий" придает этому имени мощь и динамизм, что делает его популярным выбором. Иван — Связанное с добротой и народными традициями, имя Иван продолжает быть любимым среди родителей. Дмитрий — Имя, олицетворяющее преданность и уверенность, удерживает свои позиции в топе. Артем — Происходящее от древнегреческого имени бога Артемиды, оно приносит ассоциации с силой и здоровьем. Роман — Значение "римлянин" носит классическую элегантность и простоту. Олег — С древнерусским корнем, означающим "священный", это имя выбирают за его красивое звучание и глубокий смысл.

Имена для девочек:

Мария — Универсальность и красота этого имени делают его вечным выбором. София — Означающее "мудрость", имя София неизменно ассоциируется с интеллектом и изяществом. Елизавета — Имя, сочетающее в себе благородство и элегантность, остается в тренде. Анна — Короткое и звучное, Анна несет глубокие религиозные корни. Виктория — Имя, означающее "победа", выбирают для отражения силы и амбиций. Ксения — С мягким звучанием и значением "гостеприимная", оно популярно среди родителей. Полина — Производное от древнеримского "политического", оно приносит ассоциации с изяществом и культурой.

Согласно статистике, эти имена не только отражают культурные и исторические предпочтения, но и следуют глобальным трендам, делая их идеальным выбором для майских младенцев. Выбор имени — это не только дань традициям, но и стремление родителей выразить надежды и мечты о будущем своего ребенка.