Как завершить год: мини-ретрит для души в домашних условиях

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Амбарцумян Анна
Последние дни года — это не только время для подведения итогов, но и отличный случай позаботиться о себе. Вместо суеты, попытайтесь остановиться, сосредоточиться на внутреннем состоянии и настроиться на положительный старт нового года. Мини-ретрит в домашних условиях станет идеальным способом для перезагрузки: не требует особых затрат, но дарит чувство гармонии и покоя. Как это правильно?
Фото: freepik
В современном мире мы часто находимся в постоянном движении, забывая остановиться и прислушиваться к себе. Мини-ретрит дома позволяет:
восстановить эмоциональное равновесие;
освободиться от отрицательных мнений;
настроить себя на новый этап в жизни.
Это идеальная возможность подготовить душу и разум к новому году, оставив все излишнее в прошлом.
Для мини-ретрита важно организовать пространство.
Выбирайте тихое место. Это может быть уголок в вашей комнате, где никто не будет мешать.
Свечи и ароматы. Зажгите свечи или используйте аромадифузоры с любимыми эфирными маслами (лаванда, сандал, цитрус).
Теплый плед и подушка. Комфорт – ключ к расслаблению.
Сядьте в удобную позу или прилягте.
Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Делайте глубокие вдохи и выдохи.
Представьте, что с каждым выдохом вы отпускаете все, что вас беспокоило в прошлом году.
Используйте аффирмации, например: "Я оставляю все негативное в прошлом и открываю свое сердце для нового".
Возьмите блокнот и ручку и попробуйте ответить на несколько вопросов:
Какие три лучших события в этом году?
Чему я научился/научилась в 2024 году?
Что я хочу оставить в прошлом?
Это упражнение поможет осознать ваши достижения и определить, с чем не следует двигаться дальше.
Закройте глаза и представьте, какой бы вы хотели видеть свою жизнь в 2025 году.
Представляйте, что уже добились всего, о чем мечтаете. Какие эмоции вы испытываете?
Запишите ваши мечты и планы. Это может стать основой для вашего "плана действий" в новом году.
Напишите на листе бумаги то, от чего вы хотите избавиться. Это могут быть страхи, оскорбления или вредные привычки.
Сожгите эту бумагу в безопасном месте, воображая, как с огнем идет все лишнее.
Ощутите легкость и свободу от этого ритуала.
Теплая ванночка. Добавить морскую соль, пену или эфирные масла для релаксации.
Любимый напиток. Заварите травяной чай или какао.
Книга или музыка. Выберите что-то вдохновляющее и успокаивающее.
Перед сном вспомните все хорошее, что случилось в этот день или год. Поблагодарите себя за пройденный путь, людей за их вклад в вашу жизнь, а также за сложные ситуации — за уроки.
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