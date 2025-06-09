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Как вывести пятно от клубники с одежды: топ эффективных методов

Пятна от клубники на одежде - не проблема: как отстирать одежду

сегодня, 18:20
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Кречмаровская Наталия

Лето – пора сочных, вкусных и полезных ягод, фруктов. Однако лакомство может привести к случайным пятнам на одежде – особенно часто такая ситуация возникает у детей. Волноваться не стоит – существует несколько проверенных способов, которые помогут быстро и эффективно избавиться от пятен.

Как вывести пятно от клубники с одежды: топ эффективных методов

Пятно. Иллюстративное фото

1. Быстро промыть пятно холодной водой. Если пятно свежее, то его можно вывести, промыв холодной водой. Следует предостеречь – горячая вода может закрепить пигмент в тканях. Если холодная вода не помогла, следует попробовать следующий метод.

2. Использовать белый уксус. Его называют сильным средством для удаления фруктовых пятен. Кислотные свойства уксуса помогают растворить пигмент клубники. Для пятновыводителя нужно смешать одну часть белого уксуса с двумя частями холодной воды. Загрязненный участок одежды следует замочить в растворе на 15 мин. После этого нужно промыть чистой водой и постирать в обычном режиме.

3. Лимонный сок и сода. Сок обладает естественными отбеливающими свойствами, а сода абсорбирует остатки пигмента. Чтобы вывести пятно от клубники, нужно нанести на загрязненный участок лимонный сок, посыпать сверху пищевой содой. Оставить средство на 10 мин и промыть холодной водой. Если пятно не исчезло, то можно повторить попытку.

4. Перекись водорода – эффективно удаляет пятна, особенно на белой одежде. Чтобы удалить загрязнение, нужно смешать одну чайную ложку перекиси водорода из 100 мл воды. Полученный раствор нанести на пятно с помощью ватного диска. Раствор нужно оставить на пятне 5 минут, затем тщательно промыть водой.

5. Энзимные средства – разработаны именно для удаления органических пятен, таких как фруктовый сок. Чтобы удалить пятно, нужно нанести средство, оставить на 30 минут и постирать одежду в теплой воде.

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