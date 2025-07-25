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Как вывести пятна от арбуза: действенные советы

Как вывести пятна от арбуза в домашних условиях

25 июля 2025, 18:42
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Недилько Ксения

Сочный арбуз — любимый летний вкус, но стоит только немного неосторожности — и на одежде или скатерти появляется розовое пятно. К счастью, пятна от арбуза принадлежат к легким, ведь это фруктовый сок без жиров или красителей, однако действовать надо быстро. Вот несколько проверенных способов, как эффективно вывести эти следы.

Как вывести пятна от арбуза: действенные советы

Как вывести пятна от арбуза: действенные советы

1. Холодная вода – как можно быстрее!

Как только пятно появилось, промойте его под струей холодной воды. Главное – не используйте горячую воду, потому что высокая температура "закрепляет" цвет в ткани.

2. Хозяйственное мыло

Мокрое пятно хорошо намыльте обычным хозяйственным мылом (72%), оставьте на 10–15 минут, а затем тщательно выполощите в холодной воде. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы свежие следы исчезли.

3. Соль против свежего пятна

Насыпьте чуть-чуть мелкой соли на влажное пятно, слегка потрите и оставьте на несколько минут. Соль впитает часть сока, после чего ткань надо постирать.

4. Лимонный сок или уксус

Для более стойких пятен можно использовать лимонный сок или столовый уксус. Смочите пятно, осторожно потрите, оставьте на 5–10 минут, а затем выполощите в холодной воде.

5. Стирка с порошком или гелем

После обработки пятна вручную стирайте вещь в стиральной машине с качественным порошком или гелем, соблюдая рекомендации для конкретной ткани.

Дополнительные советы:

Не откладывайте стирку на потом: чем свежее пятно, тем легче его вывести.

Не сушите одежду с пятном в сушилке или под прямым солнцем, пока оно не исчезнет — тепло закрепляет пятно.

Для деликатных тканей (шелк, шерсть) лучше пользоваться специальными пятновыводителями или обратиться к химчистке.

Следуя этим простым шагам, вы сможете сохранить любимые вещи чистыми даже после самого сладкого арбуза!

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