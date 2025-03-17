Как вырастить авокадо из косточки дома: самые действенные советы

В последние несколько лет авокадо приобрело огромную популярность благодаря большому количеству витаминов, минералов, природного масла и жирным кислотам, а ученые и диетологи стали называть его суперфудом. Несмотря на вкус и состав, авокадо считается фруктом, а не овощем. Растет он в тропическом климате, в частности, в Израиле, Бразилии и Африке.

Как вырастить авокадо

Портал "Комментарии" объясняет, как правильно вырастить авокадо у себя дома .

Особенности выращивания авокадо на дому

Сразу стоит быть готовым к тому, что вырастить дома дерево с полноценными плодами удается крайне редко, однако декоративное растение с мини-плодами сможет получить даже начинающий садовник.

В среднем плоды в авокадо возникают через 3-5 лет. Выращенные в домашних условиях фрукты можно есть, однако они будут горьковатыми. Но полезны в авокадо не только плоды: листья растения очищают воздух в помещении, создавая более комфортный микроклимат.

Для выращивания авокадо нужна косточка из свежего спелого плода. Если в магазине есть перезрелые или недозрелые фрукты, лучше выбрать последние и оставить на подоконнике на несколько дней созревать. Чтобы ускорить этот процесс, можно положить авокадо в бумажный пакет вместе с яблоками или бананами.

Как прорастить косточку авокадо

Зрелый плод неприхотлив и может прорасти, если просто положить косточку в землю, но в этом случае первые побеги появятся не раньше, чем через 3 месяца. Лучше воспользоваться проверенным способом и проращивать косточку в воде. Есть несколько способов это сделать.

Способ №1

Аккуратно извлеките косточку и промойте ее. С помощью шила или ножа сделайте небольшие отверстия глубиной не более 2-3 мм. В отверстия должны входить зубочистки острием внутрь. Налейте фильтрованную воду в емкость и поместите туда косточку так, чтобы острие было наверху, а тупой конец касался воды. Вместо воды можно использовать гидрогель. Зубочистки помогут косточке держаться на плаву и не провалиться полностью в стакан.

Подливайте воду в емкость, поддерживая ее постоянно на одном уровне. Также обращайте внимание на отверстия, в которые вставлены зубочистки: они должны оставаться сухими. Поставить косточку следует на окне или в другой части дома с хорошим освещением. Корень начнет прорастать через 1-2 недели, иногда этот процесс затягивается до месяца. Когда корень достигнет 3-4 см, косточку пора пересаживать в горшок, при этом не забудьте удалить зубочистку.

Способ №2

Вытянутую косточку необходимо полностью очистить от наружной оболочки. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить семена, в противном случае ее прорастание растянется на длительное время. Очищенную косточку положите в узкий стакан: он должен стоять прямо не падая. Не наливайте много воды, жидкость должна покрывать половину семян. После прорастания корня нужно пересаживать косточку в горшок.

Способ №3

Вытянутую косточку поместите в горшок с землей. Не нужно полностью ее закапывать – так авокадо не прорастет, а просто испортится и начнет гнить. В землю необходимо зарыть только нижнюю тупую часть. Поливайте его каждые два дня. Процесс проращивания займет 2-3 месяца.

Как выбрать горшок

Для авокадо подойдут керамические или пластиковые горшки с дренажными отверстиями в дни. Оптимальная глубина – до 15 см. Если же авокадо начнет активно расти, понадобится горшок побольше.

Как подготовить почву

В качестве дренажной системы подойдет гравий или керамзит, который нужно положить на дно горшка слоем 1-2 см. Грунтовую смесь компонуют из равных частей садовой земли, песка и перегноя или специальной почвы для комнатных растений, песка и торфа. Она должна быть некислой: оптимальной для выращивания авокада считается нейтральная почва. Засыпать его нужно не полностью, а оставив 1-2 см до верхнего края горшка.

Как ухаживать за саженцем

В холодное время года не поливайте авокадо слишком часто. В теплое время года достаточно поливать растение раз в пять дней. Внимательно следите за состоянием грунта: он не должен быть болотистым и сильно пересыхать. Появление желтых листьев свидетельствует о чрезмерном поливе.

Летом растение может жить на балконе, но с появлением холодов его необходимо перенести в квартиру. Оптимальная температура пребывания авокадо на улице – не менее 10°С. Ростки растения необходимо тщательно опрыскивать. Зимой, когда воздух в квартире высушивается, разместите у растения емкость с водой, чтобы повысить влажность естественным путем.

Чтобы домашнее авокадо выглядело красивым деревцем, нужно проводить его прищипку. Как правило, эту процедуру, как и формующую обрезку, проводят в марте. Самая ответственная прищипка производится в первый год жизни саженца. В это время его обрезают на уровне 7-8 листьев, оставляя 5-6 боковых побегов. В дальнейшем будет достаточно поддерживать высоту на том же уровне. Этого будет достаточно, чтобы у молодого деревца сформировалась пышная крона, а само растение не слишком вытянулось в высоту.

Первые пять лет дерево нужно пересаживать ежегодно, затем интервал пересадки сокращается до раза в 3-4 года. При каждой пересадке немного увеличивайте диаметр горшка. Подкармливать растение необходимо дважды в месяц. Специальные удобрения для тропических растений можно найти в садовых магазинах.

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