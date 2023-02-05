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Как выбрать апельсины без косточек. Следует обратить внимание на одну деталь

Чтобы выбрать апельсин без косточек, следует обратить на одну маленькую деталь в нижней части фрукта.

сегодня, 14:15
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Автор:

Slava Kot

В зимний период апельсин вместе с мандарином и лимоном является одним из самых популярных цитрусовых в Украине. Они продаются круглый год, но больше всего пользуются популярностью осенью и зимой. Однако как выбрать вкусные апельсины без косточек? В этом поможет одна деталь.

Как выбрать апельсины без косточек. Следует обратить внимание на одну деталь

Как выбрать апельсин без косточек Фото из открытых источников

Большинство цитрусовых можно купить в течение года в Украине. Летом их привозят из Перу, Чили и Южной Африки, а зимой на украинском рынке можно приобрести европейские апельсины.


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На что еще следует обратить внимание, покупая апельсины? Прежде всего, они должны быть ярко окрашены оранжевым цветом. А вот выбрать апельсин без косточки поможет всего одна деталь. Это пупок в нижней части фрукта.

Апельсины без косточек имеют внизу характерную бороздку. Это специальный сорт цитрусовых под названием Navelina.

Как выбрать апельсины без косточек. Следует обратить внимание на одну деталь - фото 2

Впервые сорт был обнаружен как естественная мутация в Калифорнии в 1910 году. В 1933 году они попали в Испанию, где исследователи производили селекции апельсинов и смогли улучшить характеристики плодов. После 90-х годов Navelina начала продаваться по всему миру, включая Европу, Америку и Африку. Сорт апельсинов Navelina растет практически без косточек, легко очищается и содержит небольшое содержание кислоты, что делает фрукт сладким и вкусным.

Помните, что следует избегать апельсинов с повреждениями, пятнами или мягкими на ощупь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в магазине отличить сладкие мандарины от кислых.

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