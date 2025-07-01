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Как вести себя при встрече с диким кабаном: советы, которые могут спасти жизнь

Почему дикие кабаны все чаще появляются в городах и что делать, если вы столкнулись с нападением дикого животного.

1 июля 2025, 18:18
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Slava Kot

До недавнего времени встреча с кабаном казалась вероятной разве что во время прогулки в густом лесу. Но сегодня все больше жителей сел и даже центров больших городов оказываются рядом с этими большими дикими животными. Причиной тому стала адаптация диких кабанов к жизни рядом с людьми, в том числе в поисках пищи и покоя.

Как вести себя при встрече с диким кабаном: советы, которые могут спасти жизнь

Что делать при нападении дикого кабана. Фото из открытых источников

В отличие от зайцев, лис или белок, кабаны значительно большие и более опасные животные. Их приход в город объясняется просто, ведь здесь легче найти еду и практически нет угроз. Особенно привлекательными для диких кабанов стали сады пригородов, где животные не только питаются, но и размножаются.

В природе дикие свиньи избегают людей. Благодаря отличному обонянию и слуху, кабаны обычно держат дистанцию в 200–300 метров. Но в городе этот предел уменьшается и некоторые животные позволяют приблизиться к людям на 10 метров, что создает риск.

Как вести себя при встрече с диким кабаном: советы, которые могут спасти жизнь - фото 2

Дикий кабан

Взрослый вепрь может достигать 180 см в длину и весить более 200 кг. Особого внимания заслуживают их бивни, которые у самцов длинные и изогнутые, а у самок более короткие, но также опасные. В случае угрозы животное разрыхляет длинную щетину на спине, издает хриплые звуки, щелкает зубами и демонстрирует готовность атаковать.

Внешне вепрь может напоминать свинью, но он способен разгоняться до 50 км/ч и атаковать с такой силой, что оказаться на его пути может быть опасно для человека.

Когда кабан может напасть на человека

Хотя дикие свиньи по своей природе миролюбивы, есть несколько критических ситуаций, в которых они могут атаковать человека:

  • Свиноматка с поросятами: весной, когда появляются малыши, мать становится особенно настороженной и может напасть, почувствовав угрозу потомству
  • Раненый кабан: дикие свиньи, пострадавшие в ДТП или других ситуациях, ведут себя непредсказуемо и могут быть крайне опасными
  • Брачный сезон: с ноября по январь самцы могут вести себя агрессивно из-за конкуренции
  • Запертое пространство: если вепрь считает, что его загнали в ловушку, он не убежит, а атакует

Как действовать при встрече с диким кабаном

Распознать готовность дикого кабана к нападению можно в случаях, когда он щелкает зубами, громко сопит, разрыхляет щетину, а также крутит головой или задирает хвост.

Как вести себя при встрече с диким кабаном: советы, которые могут спасти жизнь - фото 3

Дикий кабан

Если вы внезапно натолкнулись на кабана не паникуйте и остановитесь. Резкие движения могут спровоцировать атаку дикого животного. Медленно отступайте. Двигайтесь назад, не поворачиваясь к животному спиной. Не стоит запугивать дикого кабана и пробовать его прогнать, он может воспринять это как угрозу.

Что делать, если кабан начал атаковать:

  • — Избегайте прямой линии. Кабан бежит быстро, но плохо маневрирует. Попытайтесь резко изменить направление
  • — Не падайте на землю и не притворяйтесь мертвым. Это лишь спровоцирует дальнейшее нападение
  • — Защищайте голову, шею и живот – это самые уязвимые участки
  • — Ищите укрытие. Дерево, ограждение или автомобиль может помочь при атаке кабана

Нападение кабана обычно длится недолго. Если удастся защититься от первого удара существует большая вероятность, что вепрь сдастся и перестанет атаковать. При ранении от кабана следует вызвать медицинскую помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США угрожают суперсвиньи из Канады.

Также "Комментарии" писали о том, как дикий кабан обокрал нудиста в Берлине.



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