Как в Украине получить статус многодетной семьи: полезное руководство

В современном обществе, где каждая семья стремится обеспечить своим детям наилучшие условия для роста и развития, государственная поддержка играет ключевую роль. В Украине, благодаря заботе о семьях с тремя и более детьми, предусмотрена система льгот и преференций, облегчающая многие аспекты семейной жизни. Верховная Рада Украины, уделяя особое внимание защите прав и интересов молодежи и детей, предпринимает меры для поддержки многодетных семей. На этом фоне важное место занимает информирование о том, как оформить соответствующий статус, что несомненно является актуальным вопросом для многих родителей.

Что нужно чтобы получить статус многодетной семьи?

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины, 13 марта подчеркнул важность осведомленности о процессе оформления статуса многодетной семьи. Статус предоставляется семьям, состоящим из супругов или одного из родителей, воспитывающих трех и более детей. Кроме того, в рамках этой категории находятся дети до 23 лет, получающие образование по дневной или дуальной форме обучения.

Процесс оформления начинается с подачи заявления от имени одного из родителей в Центр предоставления административных услуг. Важно, что существует возможность выбора между подачей документов в бумажной форме лично и электронной формой через портал "Дия" с использованием квалифицированной электронной подписи. Это делает процесс более доступным и удобным для граждан, вне зависимости от их местоположения.

Для семей, в которых ребенок родился или обучается за границей в возрасте от 18 до 23 лет, необходимо предоставить копию свидетельства о рождении или справку из образовательного учреждения.

Важным аспектом является то, что статус многодетной семьи сохраняется даже при выезде ребенка за границу, что подчеркивает непрерывность поддержки со стороны государства. Кроме того, военное положение, введенное в стране, не влияет на возможность его получения, что говорит о неизменности государственной заботы в любых условиях.

Получение статуса многодетной семьи открывает перед семьями новые горизонты в плане социальной поддержки и доступа к льготам, включая субсидии, налоговые вычеты и приоритет при поступлении детей в образовательные учреждения. Это не только облегчает бремя воспитания и образования детей в крупной семье, но и способствует формированию благоприятного социального климата, в котором каждый ребенок может реализовать свой потенциал.

Забота о многодетных семьях — это забота о будущем страны. Поддержка и развитие молодого поколения являются ключевыми аспектами в стратегии устойчивого развития Украины, и каждый шаг, предпринятый в этом направлении, укрепляет основы общества, стремящегося к процветанию.