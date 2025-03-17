Как сделать свою прическу идеальной в марте 2025 года: лучшие даты для покраски и стрижки.

Луна влияет на живые организмы во многих аспектах – от роста растений до нашего самочувствия. Не являются исключением и волосы, которые также подвергаются месячному воздействию. Стрижка, проведенная в определенную фазу Луны, может улучшить состояние волос, сделав их более здоровыми и блестящими. Поэтому при планировании визита к парикмахеру полезно обращать внимание на лунный календарь.

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Предлагаем вам лунный календарь стрижек на март 2025 года, учитывая фазу Луны, ее сутки и зодиакальный знак, в котором он находится. Ознакомьтесь с тем, какие дни подходят для смены прически, а когда лучше воздержаться от визита в салон.

Когда лучше стричь волосы в марте по лунному календарю

Месячный календарь на март 2025 выделяет следующие фазы спутника:

· Растущая Луна — 1-13, 30-31 марта;

· Полнолуние — 14 марта;

· Убывающая Луна — 15-28 марта;

· Молодой человек — 29 марта.

Фаза Луны оказывает непосредственное влияние на состояние и послушание волос. Например, в период растущей Луны волосы быстрее меняется, что идеально подходит для кратковременных процедур или экспериментов с прически, а также для быстрого отрастания волос после стрижки.

В нисходящую Луну волосы становятся более стабильными и послушными, поэтому это идеальное время для длительных процедур, таких как окрашивание или завивка. Также можно стричься, если вы хотите замедлить рост волос.

Календарь стрижек на март 2025 – благоприятные и неблагоприятные даты

Лучшие дни для стрижки: 1, 3-5, 11-13, 19, 22-23, 26, 31 марта. В первую половину месяца стрижка будет способствовать быстрому росту волос, а во второй – обеспечит более длительный результат.

Неудачные дни для стрижки: 2, 15–18, 21, 27–28 марта. В эти дни волосы могут ослабнуть, начать выпадать, а стрижка не даст желаемого эффекта.

Лучшие дни для покраски: 3-8, 11-14, 26, 30-31 марта. Выбор этих дат гарантирует насыщенный цвет, который будет длиться долго и не потускнеет. Это также идеальные дни для сложных процедур, таких как мелирование или обесцвечивание.

Неудачные дни для покраски: 2, 15-18, 21, 24, 27-29 марта. Покраска в эти даты может привести к непредсказуемым результатам, и новый цвет быстро смоется. Поэтому следует избегать этих дней для серьезных изменений, при необходимости можно только подкрасить кончики.

Лучшие дни для завивки: 1, 4-6, 11-14, 19, 22-24, 31 марта. Эти даты идеальны для укладки и создания стильных причесок, поскольку локоны будут держать форму и выглядеть прекрасно.

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