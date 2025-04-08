Как распознать испорченные яйца: важные советы, которые уберегут от отравления

Яйца считаются одним из самых питательных продуктов, которые содержат белок, витамины и полезные жиры. В то же время они могут стать источником потенциальной опасности. Даже одно яйцо может стать причиной серьезного пищевого отравления, поэтому следует знать, как распознать испорченные яйца.

Как узнать, испорчены ли яйца. Фото из открытых источников

Срок годности и хранения

Всегда следует проверить дату годности на упаковке. Хотя яйца могут оставаться свежими еще через несколько дней после окончания официального срока, это не гарантия безопасности. Также нужно хранить яйца в холодильнике, в закрытой упаковке.

Внимание к состоянию скорлупы

Одним из признаков негодности яиц может оказаться поврежденная скорлупа. Именно она создает естественный барьер, защищающий яйцо от внешней среды. Если она треснула, воздух и микроорганизмы беспрепятственно проникают внутрь. Если вы не знаете, когда появилась трещина, риск потребления такого продукта существенно возрастает.

Еще один признак испорченного яйца – это слизистый налет на поверхности скорлупы. Он часто свидетельствует о бактериальном загрязнении. То же касается темного осадка или пятен, которые могут быть признаком плесени или грибковой инфекции. Скорлупа качественного яйца должна быть чистой, сухой и однородной по цвету.

Цвет белка

Еще одним сигналом об опасности может являться необычный цвет яичного белка. Если он приобретает перламутровый или розовый оттенок, это может свидетельствовать о заражении бактериями рода Pseudomonas. Такое яйцо употреблять не рекомендуется, ведь оно может вызвать серьезное пищевое отравление.

Тесты на свежесть яиц

Есть несколько простых способов проверить яйцо на свежесть дома. К примеру, тест в стакане с водой. Свежее яйцо тонет, в то время как испорченное всплывает на поверхность. Еще одна проверка – аккуратно потрясите яйцо возле уха. Если вы слышите хлюпающий звук, вероятно, внутреннее содержимое разрушилось, и такое яйцо лучше не употреблять.

Небрежное отношение к проверке качества яиц может обернуться не только легким дискомфортом, но и госпитализацией. В частности, сальмонеллез остается одной из наиболее распространенных бактериальных инфекций, передаваемых через испорченные яйца.

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