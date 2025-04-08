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Как распознать испорченные яйца: важные советы, которые уберегут от отравления

Как проверить свежесть яиц в домашних условиях

сегодня, 10:25
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Slava Kot

Яйца считаются одним из самых питательных продуктов, которые содержат белок, витамины и полезные жиры. В то же время они могут стать источником потенциальной опасности. Даже одно яйцо может стать причиной серьезного пищевого отравления, поэтому следует знать, как распознать испорченные яйца.

Как распознать испорченные яйца: важные советы, которые уберегут от отравления

Как узнать, испорчены ли яйца. Фото из открытых источников

Срок годности и хранения

Всегда следует проверить дату годности на упаковке. Хотя яйца могут оставаться свежими еще через несколько дней после окончания официального срока, это не гарантия безопасности. Также нужно хранить яйца в холодильнике, в закрытой упаковке.

Внимание к состоянию скорлупы

Одним из признаков негодности яиц может оказаться поврежденная скорлупа. Именно она создает естественный барьер, защищающий яйцо от внешней среды. Если она треснула, воздух и микроорганизмы беспрепятственно проникают внутрь. Если вы не знаете, когда появилась трещина, риск потребления такого продукта существенно возрастает.

Еще один признак испорченного яйца – это слизистый налет на поверхности скорлупы. Он часто свидетельствует о бактериальном загрязнении. То же касается темного осадка или пятен, которые могут быть признаком плесени или грибковой инфекции. Скорлупа качественного яйца должна быть чистой, сухой и однородной по цвету.

Цвет белка

Еще одним сигналом об опасности может являться необычный цвет яичного белка. Если он приобретает перламутровый или розовый оттенок, это может свидетельствовать о заражении бактериями рода Pseudomonas. Такое яйцо употреблять не рекомендуется, ведь оно может вызвать серьезное пищевое отравление.

Тесты на свежесть яиц

Есть несколько простых способов проверить яйцо на свежесть дома. К примеру, тест в стакане с водой. Свежее яйцо тонет, в то время как испорченное всплывает на поверхность. Еще одна проверка – аккуратно потрясите яйцо возле уха. Если вы слышите хлюпающий звук, вероятно, внутреннее содержимое разрушилось, и такое яйцо лучше не употреблять.

Небрежное отношение к проверке качества яиц может обернуться не только легким дискомфортом, но и госпитализацией. В частности, сальмонеллез остается одной из наиболее распространенных бактериальных инфекций, передаваемых через испорченные яйца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как покрасить яйца на Пасху и удивить всех космическими пасхальными яйцами.

Также "Комментарии" писали, что американцы начали есть яйца, которые раньше употреблялись только как корм для животных.



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