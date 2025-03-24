Как распознать, что ваша собака вас обожает: названы 5 важных признаков

Собаки — социальные животные, для своего благополучия требующие внимания и взаимодействия с хозяином. Однако как они проявляют свою любовь? Специалисты объяснили, какие признаки поведения свидетельствуют о привязанности собаки к владельцу.

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Как собаки выражают свою привязанность к хозяевам

Адем Фехми, эксперт по поведению собак, объясняет, что собачья "любовь" базируется на доверии, которое можно сформировать через ласку, игры, еду и физическую активность. Это способствует созданию важной эмоциональной связи между собакой и ее хозяином, сообщает express.co.uk.

"Именно поэтому собаки часто привязываются больше к своим основным попечителям, чем к другим людям. Это логично, поскольку эти действия удовлетворяют их социальные потребности, а многие породы собак были выведены, чтобы быть нашими спутниками", — пояснил он.

Вот несколько признаков, что ваша собака вас любит:

1. Собака ищет вашу компанию. Она может приветствовать вас у двери, следовать за вами по дому или стремиться сесть рядом на диване.

2. Собака спокойно отдыхает рядом с вами. Если она отдыхает в вашем присутствии в более уязвимых позах (например, на боку или спине), это свидетельствует о доверии к вам.

3. Виляет хвостом и выглядит доброжелательно. Такое поведение показывает, что собака чувствует себя в безопасности и полностью доверяет вам.

4. Собака наклоняется во время поглаживания. Многие собаки прижимаются к хозяину, когда их гладят, что является выражением привязанности.

5. Собака инициирует игру с вами. Предложить игру – это способ собаки обратить ваше внимание и показать свою любовь к вам.

Эти признаки подтверждают, что ваша собака действительно вас любит и ценит вашу компанию.

Ранее "Комментарии" писали, что на платформе Reddit разгорелась необычная дискуссия: женщина пожаловалась на парня, настаивающего на своем выборе имени для будущего сына. Его вариант – Бордер, который вместе с фамилией Колли образует название популярной породы собак. Это возмутило женщину и заявила, что не готова согласиться с этим решением.