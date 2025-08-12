logo

Как приготовить натуральные освежители для дома: это может сделать каждый
НОВОСТИ

Как приготовить натуральные освежители для дома: это может сделать каждый

Натуральные освежители для дома: топ простых рецептов

12 августа 2025, 19:20
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Чтобы создать уютную атмосферу в доме, можно не использовать химические средства, учитывая, что врачи советуют не применять освежители в спальне. Натуральные освежители можно создать своими руками из натуральных составляющих, которые легко найти на кухне или в аптеке.

Как приготовить натуральные освежители для дома: это может сделать каждый

Освежитель. Иллюстративное фото

Одним из самых простых вариантов называют спрей на основе эфирных масел. Чтобы его приготовить, нужно смешать 15 капель любимого эфирного масла (например, лаванды, лимона или эвкалипта) с 30 мл спирта или водки. К смеси добавить 2 стакана дистиллированной воды. Все перелить в стеклянный флакон с распылителем и хорошо встряхнуть. Такой спрей можно использовать для освежения воздуха, постельного белья или штор. Спирт помогает эфирным маслам равномерно распространяться и предотвращает развитие бактерий в растворе.

Для натуральных освежителей можно использовать соду. Для этого нужно насыпать примерно стакан в небольшую миску или банку. В нее добавить 20-25 капель эфирного масла, перемешать и оставить в комнате. Сода поглощает неприятные запахи, а масла придают приятный аромат. Такой освежитель следует обновлять каждые несколько дней, чтобы сохранить эффективность.

Кофейные зерна могут эффективно ароматизировать кухню или ванную. Их нужно насыпать небольшие емкости или тканевые мешочки и разместить в местах, где часто возникают запахи. Кофе естественно абсорбирует ароматы и наполняет пространство теплым, насыщенным запахом. Зерна следует заменять ежемесячно или когда аромат начинает ослабевать.

Особый ароматизатор для холодного времени года. Ароматизатор для дома можно и сварить. Для этого в кастрюлю с водой нужно добавить нарезанную кожуру цитрусовой, палочки корицы, гвоздику и несколько веточек розмарина. Это нужно довести до кипения и оставить смесь на медленном огне. Такой способ не только ароматизирует воздух, но и увлажняет его, что особенно полезно в холодное время года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как избавиться от комаров без химии



