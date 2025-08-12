Как приготовить натуральные освежители для дома: это может сделать каждый

Чтобы создать уютную атмосферу в доме, можно не использовать химические средства, учитывая, что врачи советуют не применять освежители в спальне. Натуральные освежители можно создать своими руками из натуральных составляющих, которые легко найти на кухне или в аптеке.

Освежитель. Иллюстративное фото

Одним из самых простых вариантов называют спрей на основе эфирных масел. Чтобы его приготовить, нужно смешать 15 капель любимого эфирного масла (например, лаванды, лимона или эвкалипта) с 30 мл спирта или водки. К смеси добавить 2 стакана дистиллированной воды. Все перелить в стеклянный флакон с распылителем и хорошо встряхнуть. Такой спрей можно использовать для освежения воздуха, постельного белья или штор. Спирт помогает эфирным маслам равномерно распространяться и предотвращает развитие бактерий в растворе.

Для натуральных освежителей можно использовать соду. Для этого нужно насыпать примерно стакан в небольшую миску или банку. В нее добавить 20-25 капель эфирного масла, перемешать и оставить в комнате. Сода поглощает неприятные запахи, а масла придают приятный аромат. Такой освежитель следует обновлять каждые несколько дней, чтобы сохранить эффективность.

Кофейные зерна могут эффективно ароматизировать кухню или ванную. Их нужно насыпать небольшие емкости или тканевые мешочки и разместить в местах, где часто возникают запахи. Кофе естественно абсорбирует ароматы и наполняет пространство теплым, насыщенным запахом. Зерна следует заменять ежемесячно или когда аромат начинает ослабевать.

Особый ароматизатор для холодного времени года. Ароматизатор для дома можно и сварить. Для этого в кастрюлю с водой нужно добавить нарезанную кожуру цитрусовой, палочки корицы, гвоздику и несколько веточек розмарина. Это нужно довести до кипения и оставить смесь на медленном огне. Такой способ не только ароматизирует воздух, но и увлажняет его, что особенно полезно в холодное время года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как избавиться от комаров без химии