Как правильно подобрать сыр к вашему любимому вину: советы

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Черновалова Кристина
В мире гастрономических удовольствий существует немало способов подчеркнуть и обогатить вкус блюд, однако мало что может сравниться по изяществу и тонкости с правильно подобранным сочетанием вина и сыра. Эта давняя традиция, уходящая корнями в глубину веков, не просто сохраняется, но и развивается благодаря бесконечному разнообразию вкусов и ароматов, предлагаемых современными производителями вина и сыроварнями. Подбор идеальной пары – это искусство, требующее знаний и чутья, но освоить его под силу каждому.
Какой сыр подходит к вину: классические сочетания
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