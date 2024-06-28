Как правильно одеваться для полёта: советы от бортпроводника

При планировании поездки на самолёте многие туристы задаются вопросом: какую одежду выбрать для полёта? Несмотря на распространённые мифы о нечистоплотности салонов самолётов, которые могут подтолкнуть к выбору более закрытой одежды, опытные бортпроводники призывают обратить внимание не только на чистоту, но и на практичность и безопасность.

Что носить и чего избегать в самолёте: советы от бортпроводника

Лиза Минот, бортпроводник с многолетним стажем, в интервью для издания The Sun поделилась своими наблюдениями и рекомендациями относительно того, какие предметы гардероба следует избегать в дороге. По её словам, самолёты довольно чистые, и их состояние сопоставимо с большинством общественных мест, как поезда или автобусы.

Шлепанцы и высокие каблуки – не для полёта

Одной из основных ошибок, которую делают пассажиры, является выбор обуви, основанный исключительно на удобстве или внешнем виде. Шлепанцы, хотя и кажутся удобными, не обеспечивают необходимой поддержки и защиты в долгосрочной перспективе, особенно в случае чрезвычайной ситуации.

Та же проблема касается и высоких каблуков. Не только они создают дискомфорт во время длительного сидения, но и могут стать причиной травм при эвакуации. К тому же, есть риск, что каблуки проколют аварийные горки, что опасно не только для владельца обуви, но и для других пассажиров.

Проблемы с аксессуарами

Стоит также ограничить количество украшений. Большие серьги, браслеты и цепочки могут не только зацепиться за что-то в случае экстренной эвакуации, но и вызвать дополнительные сложности при прохождении контроля безопасности в аэропорту.

Идеальный выбор для полёта

По мнению Лизы Минот, лучшим решением будет надеть удобные кроссовки. Они обеспечивают достаточную поддержку и защиту, и в то же время позволяют чувствовать себя комфортно в течение всего полёта.

Выбирая одежду для полёта, важно учитывать не только личный комфорт, но и общую безопасность. Неподходящая обувь или излишние аксессуары могут превратить полёт в неприятное или даже опасное приключение.