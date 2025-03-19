Как постирать шторы до Пасхи, не испортив ткань: советы по эффективной уборке

Шторы выполняют важную функцию в интерьере, придавая комнате уют и стиль. Однако без надлежащего ухода ткань быстро накапливает пыль, аллергены и неприятные запахи, что может создать ощущение несоответствия. Как правильно ухаживать за шторами, чтобы они оставались чистыми и свежими, рассказывает RealSimple.

Стирка штор. Фото: 24 Канал

Как часто нужно чистить шторы? Частота ухода зависит от обстоятельств в доме:

· В районах с повышенным уровнем пыли или вблизи дорог шторы нуждаются в более частой очистке.

· Если в доме есть аллергики, пылесосить или стирать ткань рекомендуется каждые 1-2 месяца.

· Владельцам домашних животных следует чистить шторы каждые 3-4 месяца.

· Если нет проблем с пылью или аллергией, достаточно стирать шторы раз в 8-12 недель.

· Ежемесячно следует производить пылетягивание или отпаривание, чтобы сохранить ткань свежей.

Методы ухода за шторами

В зависимости от материала штор можно выбрать подходящий метод ухода:

Вакуумная очистка

Использование пылесоса с мягкой насадкой поможет устранить пыль между стирками. Этот способ подходит для штор из бархата, шерсти или шелка. Важно использовать минимальную мощность, чтобы не повредить ткань.

Отпаривание

Отпариватель для одежды – это удобный вариант обновления штор без снятия с карниза. Пара разглаживает складки, уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи.

Машинная стирка

Если ткань позволяет, шторы можно стирать в стиральной машине, соблюдая несколько важных правил:

· Перед стиркой снимите крючки и кольца.

· Выберите тонкий режим и холодную воду (до 30°C).

· Используйте мягкое моющее средство.

· Теневые шторы лучше сушить естественным путём.

Ручная стирка

Для деликатных материалов, таких как шелк или кружево, рекомендуется ручная стирка:

· Наполните теплой водой таз или ванну.

· Добавьте мягкое моющее средство.

· Замочите шторы на 15-20 минут.

· Аккуратно отожмите, не трите ткань.

· Прополощите и дайте воде стечь.

Химчистка

Если этикетка указывает на необходимость химчистки, лучше придерживаться этого указания. Это особенно важно для штор из жаккарда, бархата или вышивки.

Уход за полиэстеровыми шторами

Душевые шторы нуждаются в регулярной очистке от влаги и плесени. Простой способ:

· Замочите шторы в теплой воде с добавлением уксуса (1-2 стакана).

· Протрите мягкой губкой или щеткой.

· Ополосните и высушите естественным путём.

· Можно стирать в стиральной машине на щекотливом режиме вместе с полотенцами.

Портал "Комментарии" уже писал, что шторы являются важной частью интерьера, которые не только придают уют, но и выполняют практические функции, такие как защита от солнца и пыли. Однако, как и любой другой текстиль в доме, шторы нуждаются в регулярном уходе. От того, как часто вы их стираете, зависит не только их внешний вид, но и ваше здоровье.